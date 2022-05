Descemer Bueno sobre concierto "sold out" de El Taiger: "Bueno saber que Miami está cambiando"

Descemer Bueno y El Taiger Foto © Facebook / Descemer Bueno

El concierto que ofrecerá el reguetonero cubano El Taiger este sábado en el Flamingo Theater Bar de Miami está completamente vendido a pesar de las críticas por su reciente viaje a Cuba y la campaña para cancelar su presentación.

El cantautor Descemer Bueno, radicado en la ciudad del sol, recurrió a sus redes sociales para celebrar el "sold out" del intérprete de "Habla matador" y resaltar que "qué bueno que Miami está cambiando".

"Ya nadie le hace caso a los mentirosos", añadió Descemer, una ráfaga que muchos internautas aseguran que está dirigida al presentador Alexander Otaola, quien manifestó públicamente su rechazo a El Taiger y sus deseos de cancelar su concierto, y con quien Descemer mantiene un enfrentamiento legal desde hace un tiempo.

El Taiger estrenó este viernes "El Ignorante", en colaboración con Descemer Bueno, un tema que ha tenido bastante buena acogida en las plataformas musicales.

Durante su entrevista en El Bafletazo, que El Taiger finalmente abandonó porque con las preguntas "están tratando de llevarme a donde yo no voy a ir", el reguetonero aseguró que a pesar de las críticas que estaba recibiendo por el viaje a Cuba, su concierto en Miami no lo iban a poder cancelar.

"Yo soy más papá que artista y no me están entendiendo. Fui allá [a Cuba] a ver a mi familia, dejen la bobada conmigo. Mi concierto en el Flamingo [Miami] se va a reventar porque yo soy un cubano de corazón, a mí me hizo la gente que no está hoy sentada aquí. La gente que piense lo que quiera y que viva Cuba libre", dijo el reguetonero antes de levantarse y abandonar la entrevista.

El reguetonero avivó la polémica en la que se ha visto envuelto por su cuestionado viaje a Cuba, al participar la noche de este viernes en el concierto que ofrecieron Van Van y Havana D'Primera en el Charles Dodge City Center de Pembroke Pines, donde se reunieron exiliados cubanos para mostrar su rechazo a los artistas por apoyar al régimen cubano.

"Este tipo es un animal, sin miedo", dijo luego Alexander Abreu en su muro de Facebook.

