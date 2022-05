Madres de jóvenes del 11J que huyeron en balsa a EE.UU. suplican que no los deporten a Cuba

Las madres de dos jóvenes cubanos que huyeron en un bote para evitar ser condenados por las protestas del 11J piden a las autoridades que no devuelvan a sus hijos a la isla.

Salieron en una embarcación improvisada del país el pasado 11 de mayo y ahora viven la angustia de si serán devueltos o no a Cuba. Han pedido a las autoridades estadounidenses que no los retornen porque temen por sus vidas.

"Él se enteró de que el viernes era ya el juicio y que estaban empezando a recogerlos a todos y él tomó la decisión de irse. En menos de 12 horas hizo su embarcación improvisada", relató a Univision 23 Yamilé Puerta, residente en España y madre de Yariel Alfonso Puerta, a quien las autoridades cubanas le pedían cinco años de privación de libertad por cargos de desorden público y resistencia en Matanzas.

Las autoridades confirmaron que los dos jóvenes están bajo custodia de la guardia costera desde el 17 de mayo.

"Si él vuelve lo van a meter en prisión", dijo entre lágrimas Nohemí González, madre de Eliaski Quintero, el otro joven que viajó junto a Yariel Alfonso en la embarcación.

"No me lo envíen a Cuba, es lo único que pido encarecidamente a las autoridades de EE.UU. Me conformo con que yo reciba una llamada y verle su cara y que él me diga 'mamá todo salió bien y estoy bien'", concluyó Yamilé Puerta.

En su trayecto saliendo de Cuba los dos jóvenes fueron interceptados por una embarcación guardafronteras, según video publicado por Telemundo 51, en el que se escucha presuntamente a un oficial decirle a Yariel por dónde único es que puede escapar sin ser visto.

Los dos jóvenes balseros tienen derecho a una entrevista de miedo creíble aunque sea a bordo de una embarcación de la guardia costera para determinar si califican para presentar una solicitud de asilo político.

El pasado 19 de mayo la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 48 balseros que fueron interceptados en cinco operaciones diferentes en los últimos días frente a los Cayos de Florida. Las familias de Yariel Alfonso y Eliaski Quintero temen que sus hijos estén en ese grupo.