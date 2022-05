Declaración de Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel: "Cada día se hace más firme mi amor por el arte libre y honesto"

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara afirmó en un comunicado enviado desde la cárcel que lucha por salir de su injusta prisión, pero cada día se hace más firme su amor por el arte libre y honesto.

A pocos días de que inicie el juicio en su contra –previsto para los próximos 30 y 31 de mayo–, en el que la Fiscalía cubana le pide siete años de cárcel, el activista y miembro del Movimiento San Isidro envió un emotivo mensaje a los cubanos, en el que recuerda los últimos sucesos que han marcado la vida de la nación y reflexiona sobre su situación en la cárcel de Guanajay.

Encarcelado desde el pasado 11 de julio –cuando se dirigía a participar en las protestas antigubernamentales que sacudieron Cuba– el joven expresó que está orgulloso de ser cubano, "y de nuestra gente dentro y fuera de la Isla. Estoy seguro de que la libertad llegará muy, muy pronto", expresó en un mensaje publicado por la artista Coco Fusco en el blog Hyperallergic.com.

"En primer lugar, quiero expresar mis condolencias por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga. Me conmovió profundamente cuando recibí noticias de este hecho. Fue extremadamente difícil y me sentí impotente debido a mi encierro", señaló Otero Alcántara, cuyo mensaje también fue posteado en su perfil de Facebook.

Tras confirmar que está bien de salud, se disculpó con las personas preocupadas por sus frecuentes huelgas de hambre, una forma de protesta que consideró fruto de "reacciones viscerales provocadas por la aberrante dictadura".

"Pero por suerte, hasta ahora he encontrado dentro de mí respuestas espirituales que me permiten renacer", comentó al respecto.

Dijo que durante todos estos meses el régimen le ha ofrecido el exilio de Cuba como única salida de la cárcel, oferta que él ha rechazado a pesar de que posiblemente deberá cumplir siete años de prisión.

Sin embargo, afirmó que en los últimos años la represión del régimen cubano lo ha endurecido, como a tantos otros activistas que hoy han debido salir del país pero que siguen su lucha desde el exterior.

"Durante tantos años he padecido, como muchos de mis amigos, la persecución inhumana y la represión del régimen cubano. Me ha sido imposible pasar los cumpleaños con mi hijo. Nació el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en que las autoridades intensifican los esfuerzos policiales para evitar las protestas públicas. Me ha sido imposible pasar cumpleaños con él porque las autoridades cubanas me han prohibido salir de mi casa ese día. Murió mi madre y murió mi abuela sin que yo pudiera pasar el tiempo que deseaba con ellas. Mi familia y amigos han vivido aterrorizados, literalmente", expresó.

Otero Alcántara lamentó que "tantas personas que amo ahora viven en el exilio, sin posibilidad de regresar porque una dictadura se lo impide", y recordó que "el régimen ha destruido mi obra de arte y ha violado mis derechos y los derechos de mis amigos de muchas otras formas".

Sin embargo, apuntó, "nada de esto ha logrado extinguir nuestros sueños".

El activista afirmó que sueña con que todos los cubanos del mundo, de cualquier tendencia política, un día se reúnan "en el Malecón para trabajar juntos por una solución a la dictadura, de modo que ningún cubano que piense diferente o tenga posiciones políticas diferentes tenga que sufrir maltrato, persecución o encarcelamiento".

"En el país que sueño, los niños de Cuba no tendrán que emigrar y podrán cumplir sus metas en la isla o regresar cuando lo deseen. Sueño con un evento gratuito en la Plaza Cívica. Un evento cultural donde cantamos Patria y Vida y tantos otros cantos prohibidos en la Cuba de hoy. Sueño que ningún cubano será enemigo de ningún otro cubano", subrayó.

Aseguró que "por estos sueños estoy dispuesto a sacrificar la carne de artista, mi carne de artista y mi espíritu amante de la libertad".

"Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y el ejemplo de muchos cuyas voces han sido silenciadas, cuyas esperanzas y sueños de libertad han sido destruidos por la dictadura", destacó el artista.

Al final de su mensaje, Otero Alcántara pidió a los cubanos unirse para apoyar a los cubanos presos en una isla que se ha convertido en un "calabozo". "No dejemos el rumbo de Cuba en manos de un dictador o del destino", expresó.

También pidió "a todos que no pierdan la fe en que prevalecerá el bien, la verdad y la libertad" y que apoyen su arte libre y al Movimiento San Isidro donde sea que esté.

"Por mi parte, mientras la música me dé fuerzas, aunque me metan en el calabozo más recóndito de Guantánamo o debajo de una piedra, buscaré la manera de que mi arte llegue a ustedes y siga apostando por la libertad. Estas no son las palabras de un hombre machista que se empeña en jugar al tipo duro, al invencible que puede con todo. Al contrario, soy un tipo vulnerable, pero, sobre todo, soy un artista que sueña con su patria y con la vida y que permanece conectado con todos ustedes", concluyó.

Este lunes se informó que el juicio contra Otero Alcántara iniciará el próximo 30 de mayo en un Tribunal de La Habana por los cargos de alteración del orden público, desacato e instigación a delinquir, por llamar a los cubanos a sumarse a las protestas del llamado 11J.

La artista Coco Fusco recordó que la Fiscalía cubana ha pedido condenar al artista a siete años de prisión, y denunció la situación del preso político en la cárcel de Guanajay, donde ha pasado por dos huelgas de hambre en rechazo a los malos tratos que ha recibido.

Dijo que el activista, una de las caras más visibles de la oposición en Cuba, ha recibido premios de Freedom House y Oxi Day Foundation y fue nombrado una de las personas más influyentes de 2021 por la revista Time.