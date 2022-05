Tantos apagones fundieron al tardocastrismo

Vela en una casa cubana Foto © CiberCuba

El tardocastrismo acaba de fundirse, tras varios días bajando el catao por escasez de combustible y jugando a las candelitas con las plantas generadoras, haciéndolas entrar y salir del Sistema Electroenergético Nacional, al ritmo de sus mentiras, que tanto encabronan a los cubanos, incluidos los que aun creen ver luz al final del túnel comunista.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el magnate Luis A. Rodríguez López-Calleja deberían evitar seguir provocando a los machacados cubanos, víctimas y rehenes de sus políticas de empobrecimiento y desigualdad, con embustes infantiles sobre las verdaderas causas de los problemas de Cuba.

Una estrategia política basada en mentiras tiene efecto boomerang porque insultan la inteligencia de la mayoría de los cubanos y refuerza en ellos su convencimiento de vivir bajo el despotismo de unos cuantos singaos; desconocedores de que gobernar exige explicar, cuando no hay solución a los problemas; ante los que siempre debe darse la cara y asumir responsabilidades y costes.

El nuevo dúo "Sacapuntas", al frente de Cuba por la gracia de Raúl Castro Ruz, sigue jugando con fuego; relativizando su fracaso en el 11J y, -como viven acobardados- pretenden parchear la bancarrota con excusas baratas para al final, verse obligados a reconocer las amargas verdades, de las que siempre culparán a Estados Unidos, a cuadros intermedios insensibles y otras criaturas secundarias del sainete nacional.

Un rasgo de la casta verde oliva y enguayaberada es apropiarse del éxito y socializar las pérdidas; si algo sale bien se debe al genio continuista del resistente y creativo dúo "Sacapuntas"; pero cuando las cosas se tuercen, reparten las culpas entre el enemigo externo y los subordinados, que aun siguen sin apreciar la genialidad de los llamados a la continuidad del vacío.

Con lo fácil que hubiera sido empinar otro papalote en almíbar y soltar: Hasta la fecha, hemos intentado evitar los molestos apagones en el sector residencial; pero nuestra condición de país bloqueado por Estados Unidos; más la subida de los precios provocado por la desnazificación rusa de Ucrania; nos obligan a bajar el catao sin miseria; pero ni siquiera tienen valor para dar la cara y se ponen a florear como si tuvieran todo el tiempo del mundo y los cubanos tuvieran que tragar con cuanta ocurrencia genera el comunismo de compadres.

Otro problema que tiene mentir en este asunto es que -injustamente- pone en entredicho a dirigentes, técnicos y trabajadores de la Unión Eléctrica y el Ministerio de Minas y Energía que contarán la verdad a vecinos y amigos; dejando en ridículo al partido comunista y el gobierno cubanos; pues no resulta creíble que tantas plantas generadoras se sincronicen para romperse consecutiva y hasta simultáneamente.

De revolución es no mentir jamás, el inútil dúo "Sacapuntas" ha pasado a evocar a Olga Guillot y su versión de aquel himno romántico del mexicano Armando Domínguez Borrás, que dice: Miénteme una eternidad, que me hace tu maldad, feliz...cuando la mayoría de los cubanos llevan tiempo cantándoles: Todo ha cambiado ya no es lo mismo/ Entre tú y yo hay un abismo..., letra y música de Maykel Osorbo, Eliecer “el Funky” Márquez Duany, Gente de Zona , Descemer Bueno y Yotuel Romero.