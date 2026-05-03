Piden a la población vigilar la red eléctrica mientras aumentan robos y apagones en Granma

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Directivos de la Empresa Eléctrica de Granma exhortaron públicamente este sábado a la población a proteger la infraestructura eléctrica de la provincia, luego de que abril registrara una escalada de robos que agravó la ya crítica situación energética del territorio.

El director técnico de la entidad, Osvani Núñez Peña, informó que el primer trimestre de 2026 cerró sin ningún hecho delictivo, pero que abril marcó un quiebre con sustracciones de lámparas en parques solares fotovoltaicos y robos de aceite dieléctrico en transformadores de transmisión.

"El llamado que hacemos, aprovechando los medios de comunicación a todos los pobladores de Granma, es cuidar la infraestructura eléctrica, al final está diseñada para brindar un servicio eléctrico a la población, a la economía del territorio y elementos malhechores, delincuentes", declaró Núñez, citado en un reporte de la emisora CMKX Radio Bayamo.

El caso más grave ocurrió en la comunidad de Julia, en Bayamo, donde la sustracción de aceite dieléctrico de un transformador de transmisión dejó sin electricidad a 5,014 clientes (cerca de 20,000 personas) durante cuatro días.

"Para la solución de esto tuvimos que utilizar bulldózer para un movimiento de tierra, sorrete, camiones de volteo, dos grúas de 20 toneladas, todo el movimiento para un hecho vandálico poder dar esa electricidad a la población", detalló el directivo.

Como respuesta, la empresa desplegó operarios y auxiliares en las 61 subestaciones aisladas de la provincia para vigilar la infraestructura las 24 horas.

El fenómeno no se limita a Granma. En Mayarí, Holguín, más de 400 familias estuvieron 29 días sin electricidad, tras un robo similar en una subestación, y la solución exigió trasladar un transformador desde La Habana.

En Jagüey Grande, Matanzas, un hombre fue arrestado tras robar aceite dieléctrico de una subestación, y dejó sin servicio a 4,429 viviendas, un hospital, un policlínico y un centro de higiene.

En Jatibonico, Sancti Spíritus, tres hombres fueron procesados por sabotaje eléctrico tras ser sorprendidos en flagrancia sustrayendo aceite dieléctrico de transformadores del central Uruguay.

El aceite dieléctrico se revende en el mercado negro hasta en 500 pesos cubanos por litro, utilizado como lubricante o combustible para tractores, lo que impulsa la ola de robos a nivel nacional.

El marco legal cubano tipifica estos actos como sabotaje bajo el artículo 125 del Código Penal, con penas de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte en casos graves.

El régimen impone más de 10 años de cárcel al 100 % de los acusados por sabotaje eléctrico, según datos del primer trimestre de 2026.

A pesar de la severidad de las penas, los robos continúan escalando. El primer ministro Manuel Marrero exigió "mano dura" contra el robo de combustibles, al calificarlos de delitos de "alta sensibilidad".

Todo esto ocurre mientras el déficit de generación eléctrica en Cuba superó los 1,500 MW al cierre de abril, con Granma entre las provincias más afectadas, registrando cortes de hasta 24 horas diarias y sin perspectivas de mejora a corto plazo.