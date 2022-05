Bad Bunny se pronuncia sobre las comparaciones con Michael Jackson

Bad Bunny y Michael Jackson Foto © Instagram / Bad Bunny, Michael Jackson

No cabe duda que Bad Bunny es uno de los artistas más aclamados del momento. Desde hace años el artista convierte en éxito todo lo que toca y su carrera solo parece ir en ascenso a medida que pasa el tiempo. Prueba de ello es su nuevo lanzamiento, el álbum "Un Verano Sin Ti", con el que está rompiendo récords de nuevo y arrasando en todas las plataformas digitales.

Es por esto y otros logros que al artista puertorriqueño no paran de compararle con otras leyendas de la música, y una con la que le han comparado en varias ocasiones en los últimos tiempos es Michael Jackson. No solo en las redes sociales muchos usuarios han comparado el éxito de Bad Bunny con el del Rey del Pop, incluso colegas suyos como Arcángel, están de acuerdo con esta afirmación.

Pero, ¿qué opina sobre esta comparación el Conejo Malo?

Benito Martínez -nombre real del intérprete de "Callaíta"- se pronunció por primera sobre este tema en una entrevista con Alofoke.

"Yo creo que la gente a veces se obsesiona con eso de las las comparaciones y así mismo pasa en los deportes y todo. A mi no me gusta hacer eso, porque creo que cada época tiene su estilo de música. Cada generación tiene sus artistas. No es un artista. Yo no puedo decir que soy el único, hay muchos artistas latinos rompiéndola a nivel mundial", comenzó diciendo el artista.

"Compararme con una leyenda como Michael Jackso, yo no...", comentó entre risas, antes de agregar: "Yo soy Bad Bunny y busco crear mi propio legado, marca y sonido. Yo respeto a todos los artistas grandes que han existido a lo largo de la historia".

"Yo estoy en mi onda y quiero que la gente me recuerda por ser yo, no por estar comparándome con otro", concluyó sobre el tema.

Aquí la entrevista completa de Alofoke a Bad Bunny:

(El cantante habla sobre las comparaciones con Michael Jackson en el minuto 4 de la entrevista).

