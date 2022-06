Gente de Zona pide libertad para Maykel, Luis Manuel y el pueblo de Cuba

El dúo cubano Gente de Zona se sumó a los artistas que en las últimas horas han pedido justicia para Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo Pérez tras haber concluido este martes las dos jornadas del juicio en su contra, que ha suscitado grandes críticas dentro y fuera de Cuba.

"¡Basta de juicios fraudulentos! Pedimos libertad para nuestros hermanos Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Álcantara y todos los presos políticos", escribió el popular dúo en sus redes sociales.



"¡Libertad para nuestro pueblo de Cuba!", añadieron Randy Malcom y Alexander, que acompañaron su reclamo de las etiquetas #PatriayVida #SOSCuba y #VivaCubaLibre

Además de Gente de Zona, otros artistas cubanos residentes fuera del país, como Yotuel o el humorista Alexis Valdés también alzaron su voz para criticar el juicio y pedir justicia para los dos activistas.

Alexis Valdés dedicó unos emotivos versos en los que elogió el valor de los integrantes del Movimiento San Isidro, capaces de enfrentarse al "militarato" imperante en la isla. El rapero Yotuel, por su parte, pidió al régimen que "pare la mentira" tejida sobre ambos activistas.

"Nunca tuve el valor de decir “abajo la dictadura” en un show mío delante de miles de cubanos. El miedo me comía. Ganas no nos faltaban, pero no podíamos porque no sabíamos que pasaría al bajarnos del escenario. Hoy hay muchos que tuvieron el valor dentro en la isla que yo no tuve, y por ello, están presos injustamente, como Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y todos esos niños y adultos que hoy son presos políticos por salir el 11J a las calles", comentó en días recientes Randy Malcom en un extenso mensaje en el que descartó la posibilidad de actuar en Cuba mientras haya dictadura y elogió el valor de los dos activistas presos.

El juicio contra Otero Alcántara y Maykel Osorbo quedó este martes concluso para sentencia tras sesionar en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un fuerte operativo militar. La prensa extranjero no tuvo acceso al proceso.

En Cuba, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil amanecieron este lunes con sus viviendas sitiadas por la Seguridad del Estado para evitar que fueran al tribunal. Mientras tanto, en ciudades como Madrid y Miami cubanos se manifestaron en solidaridad con los dos artistas.

La Fiscalía pide siete y 10 años de privación de libertad, a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo Castillo Pérez, respectivamente.

A Otero Alcántara le imputan los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos; A Maykel Osorbo, atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.