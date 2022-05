Anamely Ramos denuncia "mal desempeño" de abogado de Maykel Castillo en el juicio

La curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos denunció en la madrugada de este martes un "mal desempeño" del abogado del rapero Maykel Castillo, en el juicio que comenzó este 30 de mayo.

"Hoy todo el mundo ha coincidido que la defensa de Maykel es una reverenda mierda. No nos extraña. Sabemos hasta dónde puede un abogado de bufete colectivo en Cuba, maniobrar en casos políticos como este", expresó Ramos.

La joven dijo que varias personas están recopilando los datos sobre los procesos contra Castillo y el artista visual Luis Manuel Otero, que deberán concluir este 31 de mayo, pero que no podía esperar para contar acerca de los problemas en la defensa del rapero.

"Tres días antes del juicio removieron a la abogada con la que habíamos estado trabajando por meses. Y el resultado es que este nuevo abogado, Yoilandris Savon, casi ni habló y fue Maykel mismo quien explicó todo, con una serenidad- me dicen- que muchos no reconocerían en Maykel pero los que lo conocemos bien, sí"; relató la defensora de derechos humanos, quien se encuentra en Estados Unidos, luego de haber sido desterrada por el régimen cubano.

"Maykel ha sido siempre muy consciente de todo lo que ha hecho, de su significado y de los riesgos", agregó.

La abogada anterior de Castillo era Ginett del Solar Vega, pero la semana pasada anunció que no podría representar al artista porque había tenido unos problemas en el bufete y le habían restringido los juicios hasta el primero de agosto y que, en su lugar, Savón representaría a Maykel.

"Pues este abogado ha logrado con su mal desempeño hasta ahora, que el juicio se vea desbalanceado. Que dentro del desastre en general, la injusticia y la tristeza absoluta que se abalanza sobre los dos, la parte relacionada a Maykel parezca mucho más desprovista de todo", resumió Ramos al final de la primera jornada del juicio.

"De eso se alimenta ese poder miserable, de acentuar el desamparo incluso cuando parece que no es posible más, de acentuar la vulnerabilidad más de unos que de otros, cuando parece imposible dividir entre malo y malo"; acotó.

La también profesora universitaria reveló que "ante semejante bajeza", ambos líderes políticos "se comportaron una vez más como hermanos".

"A eso que se hace llamar poder en Cuba: Yo sé que odian a Maykel profundamente, sé que les molesta adonde ha llegado, sé que para ustedes siempre será un delincuente al que hay que aplastar. Pero no crean que está solo. No crean que por él no seguiremos y seguiremos. Ustedes joden. Nosotros también", aseguró Ramos.

"Maykel no cumplirá los años que les de a ustedes la gana de ponerle. Así que hasta por su propia pena ajena, intenten que la mentira de mañana no sea luego tan escandalosa", añadió.

Los juicios contra Castillo, ,Otero y otras tres personas comenzaron este lunes bajo un fuerte operativo policial en los alrededores del Tribunal Municipal de Mariano, que fue acompañado de arrestos domiciliarios y detenciones de artistas y activistas cercanos a los acusados.

Paralelamente, en Madrid y Miami cubanos exiliados y emigrantes protagonizaron manifestaciones para expresar su solidaridad con el caso y con todos los presos políticos en la isla.