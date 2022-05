Abogada de Maykel Osorbo renuncia a defenderlo a pocos días del juicio

Maykel Osorbo Foto © Anamely Ramos / Facebook

La abogada del rapero cubano Maykel Osorbo, cuyo juicio está previsto para el próximo 30 de mayo, anunció que no se hará cargo de su defensa.

Según informó la activista política Anamely Ramos, el miércoles 26 de mayo, Maykel, quien se encuentra preso en la cárcel del 5 y medio, en Pinar del Río, debía recibir la visita de la que hasta ese momento era su representante legal.

"Iban a ultimar detalles relacionados su inminente juicio. De camino al penal la abogada, Ginett del Solar Vega, anunció que no podría representar a Maykel porque había tenido unos problemas en el bufete y le habían restringido los juicios hasta el 1 de agosto. Que en su lugar, otro abogado, Yoilandris Savón, representaría a Maykel. Este abogado la acompañó a verlo ese día", relató.

En opinión de Anamely, este hecho resulta muy sospechoso, a tan pocos días antes del juicio.

"Para nosotros era bastante obvio que se trataba de nueva trampa concertada por la Seguridad del Estado, para la que se presta el sistema judicial cubano. Es muy raro que a un abogado le quiten los juicios que ya tiene previstos, en todo caso contrataciones nuevas, y menos una semana antes del juicio", advirtió.

La curadora de arte agregó que la última llamada telefónica de Maykel fue a la madre de su hija, antes de ver a los abogados.

"Al enterarse de que habría un cambio de abogado dijo que no aceptaría nada de eso y que no reconoce la legitimidad de ningún juicio en su contra, ni ningún fallo que no sea su absolución como inocente que es", recalcó Anamely.

Los dos letrados, sin embargo, le dijeron a la madre de la hija de Maykel que lo habían convencido de aceptar el cambio de abogado, que él se había quedado tranquilo y que la sustitución se haría según un procedimiento interno del bufete.

"Pero, si es así, ¿por qué Maykel no ha llamado para decirlo él mismo?", cuestionó la activista, quien agregó que los jefes de la prisión alegan que todos los teléfonos se rompieron ese día por la lluvia, una justificación que nadie cree.

"72 horas antes del juicio, declaramos: Que no sabemos cómo está Maykel. Denunciamos que tanto él como Luis estén incomunicados ahora mismo. Exigimos escuchar de la boca de Maykel cuál es su decisión respecto a quién lo defenderá en el juicio", recalcó la joven.

Esta semana se informó que Maykel Osorbo Castillo será juzgado los días 30 y 31 de mayo en el Tribunal Municipal de Marianao, La Habana.

La Fiscalía le pide 10 años de prisión por los delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

Junto a él será enjuiciado Luis Manuel Otero Alcántara, quien se enfrenta a siete años de cárcel por un presunto "ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado", entre otros cargos.

Osorbo fue arrestado el 18 de mayo del año pasado. Durante este año en prisión ha visto deteriorarse su salud seriamente.

Pese a ello, la semana pasada le dijo al también músico Eliécer Márquez, "El Funky", que "sigue puesto, no claudica".

"La situación de Maykel sigue igual. No pasa nada, no hay ninguna respuesta de la abogada. Todo se mantiene igual. Maykel sigue firme, y manda saludos. [Dice] que sigue puesto, no claudica", comentó El Funky.