Yordenis Ugás lleva regalo al médico: "Las costumbres no cambian"

El boxeador cubano Yordenis Ugás demuestra que sigue siendo como cualquier cubano aunque hace años que vive fuera de su país.

Ugás relató que hace poco tuvo que ir al médico, y aprovechó para llevarle un regalo, tal como suele hacerse en la Isla.

"Uno en Cuba siempre le lleva sus cositas al médico y eso, la costumbre, la costumbre no cambia", expresó en un video compartido en su muro de Facebook.

El púgil mostró el obsequio: una flamante caja de tabacos cubanos marca Romeo y Julieta, y lamentó no haberse dado cuenta de llevar una bolsa para envolverlo.

"Qué clase de pena, pero, bueno, la intención es lo que vale", señaló.

Ugás retomó la costumbre que tienen muchos compatriotas en Cuba, donde el sistema de salud se ha deteriorado tanto que a menudo para conseguir una prueba o una consulta con un especialista, hay que acudir a favores o sobornos que en muchas ocasiones son de dinero, pero también de regalos.

Nada que ver con la intención del boxeador de agasajar a su médico, con un detalle con el que muestra su estima y agradecimiento, en momentos en que se encuentra totalmente recuperado de las lesiones de su ojo que sufrió durante su combate contra Errol Spence.

"Le encantó mi presente y tuve que pedirle disculpas por no tener una bolsa, lol...", expresó.

Yordenis suele compartir con sus seguidores las experiencias que vive en el día a día, y que revelan su espontaneidad y sencillez.

Recientemente relató lo que sucedió cuando pidió un servicio de Uber y el conductor del carro resultó ser un gran admirador suyo.

Según contó, cuando el chofer vio el nombre de la persona a la que debía recoger, pensó: "Na… seguro es otro Yordenis Ugás".

"Cuando llegó y vio que era yo de verdad, me dijo lo orgulloso que estaba de mí como deportista y como cubano, y se emocionó hasta las lágrimas. Me dijo que no tenía redes sociales y que su esposa me amaba y le dije: 'Llámela por FaceTime para saludarla'. La llamó y saludé a su esposa y ella estaba feliz, y yo me sentí honrado y agradecido", detalló.

Ugás recordó entonces que para él el honor más grande de su vida es tener el respeto y amor de su comunidad y de una gran mayoría de los cubanos.

"Soy un hombre que viene de una dura derrota. Pero cuando pasan estas cosas, te das cuenta que no has perdido nada. Que gracias a Dios estás triunfando y tomando victorias mucho más grandes todavía en la vida", recalcó.

El deportista compartió en su muro de Facebook la fotografía con el afortunado conductor, lo que emocionó más aún a su familia.

"Ay, campeón, nos has hecho llorar, aquí está la foto con mi esposo, Eres una persona excepcional, tan humilde y tan patriota, mi familia siente gran admiración por ti, y estas cosas que haces lo demuestran", expresó Marlén Mesa.