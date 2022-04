Yordenis Ugás mejora de su ojo y responde a ataques de comunistas

Yordenis Ugás anunció este miércoles que su ojo derecho mejora de la lesión que le dejó su combate contra Spence y aprovechó para responder a los ataques de quienes llamó “ratas comunistas”, a las que recordó que sigue con su frente en alto y que hoy es “mejor hombre que ayer”.

“Para las ratas comunistas, cobardes y los celosos que están de fiesta y me odian por el hombre que soy, por lo que represento, por mi espíritu y ganas de superarme, ¿qué puedo decirles? Sigo aquí con mi frente en alto. Y hoy soy un mejor hombre que ayer. Patria y Vida”, dijo Ugás en un sentido mensaje en sus redes sociales, en el también explicó cómo se siente y cuáles son sus planes inmediatos.

“Yo creo que por primera vez me siento abrumado de estar en el ojo público”, admitió el boxeador, quien agradeció otra vez el apoyo recibido de su familia, de su equipo y especialmente de la comunidad cubana.

“La mayoría de mis hermanos cubanos en la victoria y en la derrota apoyándome y respetándome”, escribió el púgil, quien se mostró feliz de que los médicos ya le permitan retornar a su hermosa vivienda en Las Vegas, una casa de la que se mostró orgulloso el pasado año.

“Gracias a Dios mi ojo derecho hoy abrió y finalmente ya puedo viajar. Una locura ese ojo mío, sangró sin parar por casi 40 horas. Dice mi mujer que parecía estaba echando lágrimas de sangre. Extraño a mis perros, mi casa, que desde que la compré el año pasado entre el estrés de la pelea y el trabajo duro por todo estos meses no la he disfrutado, no me he bañado nunca ni en la piscina todavía”, dijo.

(Fuente: Captura de Facebook/Yordenis Ugás)

Yordenis Ugás reconoce que “la parte más difícil después de la recuperación” será tratar de olvidarse del boxeo en los próximos dos o tres meses “y disfrutar de lo que gracias a Dios con trabajo duro, entrega y sudor" se ha ganado.

Tras la derrota de Ugás el pasado fin de semana por nocaut técnico ante el estadounidense Errol Spence debido a una lesión en el ojo derecho que lo obligará a "una recuperación dura y larga", voceros del régimen cubano se han burlado del boxeador y han tratado de restar mérito al famoso campeón mundial.

Uno de ellos fue Michel Torres Corona, presentador del programa de televisión "Con Filo", quien compartió memes en los que se burló del púgil e incluso lo comparó con los miembros de la invasión a Playa Girón en 1961.

Ugás había anunciado días atrás que su combate contra Spence estaría dedicado a quienes luchan por un cambio político en Cuba, y en especial a aquellos que han sido encarcelados o desterrados por ese motivo.