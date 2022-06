Presidente de Uruguay Luis Lacalle no asistirá a la Cumbre de las Américas tras dar positivo a COVID-19

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas tras dar positivo a COVID-19.

“Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días”, escribió Lacalle Pou en su cuenta oficial de Twitter.

Por razones totalmente distintas, el mandatario uruguayo se une al grupo de jefes de Gobierno que no asistirán al evento continental.

La IX Cumbre de las Américas, prevista para desarrollarse esta semana en la ciudad de Los Ángeles, California, ha estado envuelta en controversia, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promoviera un boicot a la cita, si finalmente los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no eran invitados.

Según anticipó el pasado domingo Bloomberg News y confirmó posteriormente la agencia Reuters, y luego de semanas de intensas deliberaciones, el Gobierno de Joe Biden tomó la decisión final de excluir a esto gobiernos de la Cumbre.

“Responsables estadounidenses determinaron que las preocupaciones sobre los derechos humanos y la falta de democracia en los tres países, principales antagonistas de Washington en América Latina, pesaban demasiado”, dijo a la citada agencia una fuente con sede en Washington.

El presidente mexicano, por su parte, ha cumplido su promesa y anunció este lunes que no asistirá a la reunión.

“No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina de este lunes, en la que precisó que enviará al canciller Marcelo Ebrard como representante.

El mandatario uruguayo goza de notoriedad entre los cubanos luego de que, en septiembre del pasado año, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), exasperara al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en cuya presencia citó fragmentos de la canción “Patria y vida”, que ha devenido un himno de resistencia y contra la represión para quienes se oponen al régimen de la Isla.

Lacalle dijo, durante la reunión de alto nivel en la capital mexicana, que se trataba de una canción “muy linda” y “quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno”.

El presidente del país oriental condenó, además, en su discurso, la falta de libertades por parte de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, advirtió Lacalle Pou.

Un día después de su discurso, un grupo de cubanos residentes en Uruguay se manifestó en Montevideo para agradecer la solidaridad del presidente.

Los manifestantes, miembros fundamentalmente de las organizaciones Cubanos Libres en Uruguay y Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, se dieron cita en la Plaza de la Independencia y corearon consignas por la libertad de la isla, además de expresiones de agradecimiento a Lacalle Pou por su apoyo.

Anteriormente, Lacalle Pou ya había dejado clara su postura respecto a las violaciones de derechos humanos del régimen de La Habana.

En julio del pasado año, había dicho que “el que no lo quiere ver tendrá afinidades ideológicas muy fuertes, porque a nadie le cabe duda que Cuba es una dictadura”