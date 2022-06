Inicia apagón analógico de canales educativos en Pinar del Río

El apagón analógico de los canales educativos en Pinar del Río comenzará el próximo 15 de junio con un primer paso dedicado a la reorganización de todas las señales de televisión que llegan a ese territorio, en particular Cubavisión y Tele Rebelde,

El medio oficialista local Tele Pinar compartió la noticia en su cuenta de Facebook donde afirmó que todo es parte de un proceso más amplio para la “transición parcial a la televisión digital terrestre” que iniciará con el fin de las “transmisiones analógicas de los Canales Educativo y Educativo 2”.

Facebook/ Tele Pinar

De acuerdo con la información los usuarios pinareños tendrán que hacer una nueva búsqueda manual o automática de los canales. Quienes necesiten más detalles sobre este proceso pueden comunicarse a los teléfonos 48753195 y 48755349.

El 15 de junio será el turno para los residentes que reciban su señal del Centro Transmisor de TV-FM de Guanito, el 16 corresponde a las personas cercanas a la Comunitaria de TV de Pinar del Río y el 17 a quienes viven en las proximidades de la Comunitaria de TV San Luis.

Varias decenas de internautas reaccionaron a la publicación y criticaron al gobierno por tomar estas decisiones sin garantizar a la población la tecnología necesaria para acceder a la nueva señal digital. “Lamentablemente en nuestro país se trazan planes y proyectos anticipadamente en todos los aspectos. Ahora mismo es incontable la cantidad de personas que sufrirán estos cambios. Así mismo se trazó la estrategia digital para ventas y transacciones sin contar que en Cuba no se tiene una sistemática entrega energética. Con los continuos y sistemáticos apagones hay que hacer magia para ir a una tienda o agencia bancaria sin que pierdas el viaje”, señaló un usuario de la red social.

“Estamos esperando las cajitas que iban a vender en diciembre”, “Sin palabras, ¿a quien se le ocurre hacer semejante cosa sin que las personas cuenten con esa tecnología? Por Dios, hasta cuando”, “¿Y los que no han podido comprar la cajita porque no hay en las tiendas qué hacen? ¿Se quedan sin ver los canales educativos? ¿Y por dónde verán las clases , los repasos y otras programaciones los estudiantes y todos en casa?”, cuestionaron otros foristas.

Las dificultades para el llevado y traído apagón analógico pasan también por la frecuencia de las afectaciones en el servicio energético, no solo en Pinar del Río, sino en todo el territorio nacional. En abril de este año trascendió que los cortes eléctricos interrumpen la señal digital en la cabecera provincial.

"La antena de los canales HD no tiene corriente autónoma (planta) por lo que cuando le dan apagón al edificio donde está encaramada, básicamente no tenemos televisión en toda la ciudad. Ahora es el caso. Yo tengo corriente, pero la antena no", aseguró en Twitter el youtuber cubano Daguito Valdés.

No obstante, desde marzo pasado se espera el fin de la televisión analógica. En esa fecha la empresa estatal RadioCuba, que monopoliza las transmisiones de radio y televisión en toda la isla, anunció que durante ese mes dejarían de verse los canales educativos en la región occidental de la isla como parte de la transición parcial a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El cronograma inicial se informó desde noviembre de 2021 pero, por razones que no fueron explicadas a la población, todo se aplazó para marzo de 2022. Sin embargo, en abril del año en curso volvieron a correr la fecha marcada, en esa ocasión por el déficit de cajitas decodificadoras de señal, problema que tampoco ha sido resulto para el apagón analógico anunciado para el 15 de junio próximo.