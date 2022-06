Saily González denuncia vigilancia en su contra por apoyar a la madre cubana Amelia Calzadilla

La activista Saily González Velázquez denunció este lunes que la Seguridad del Estado (SE) mantiene un operativo de vigilancia en su contra por apoyar a la madre cubana Amelia Calzadilla.

“Un día nuestras madres van a vivir sin miedo a que nos pase algo a sus hijos por exigir derechos. ¿Motivo de la vigilancia? Que #TodosSomosAmelia, y eso los tiene loquitos”, escribió la opositora en su cuenta de Twitter.

González Velázquez utilizó también la etiqueta #AbajoLaDictadura y compartió una foto del chat que sostuvo con su mamá, en la que esta la alertó de la presencia de la policía política en la esquina de su casa, en la ciudad de Santa Clara. La señora también le pidió, preocupada, que le avisara cuando llegara a su vivienda.

Este lunes el régimen también desplegó un operativo policial en las inmediaciones de la sede del gobierno del municipio Cerro, en La Habana. Precisamente a ese lugar fue citada, para las 11 de la mañana, hora de Cuba, la joven madre Amelia Calzadilla, convertida, gracias a sus valientes declaraciones, en símbolo de la indignación de los cubanos con la pésima gestión de los gobernantes del país.

En las calles aledañas al sitio-ubicado en Calzada del Cerro entre Buenos Aires y Echevarría- se concentraron varias patrullas policiales, agentes de la seguridad vestidos de civil e incluso representantes de la prensa oficialista. El medio independiente 14ymedio destacó que la señal de internet en la zona es “inestable”.

Este domingo, Amelia volvió a dar muestras de su valor y respondió, a través de Facebook a las acusaciones que le hiciera el troll comunista Guerrero cubano a través de las redes sociales. La joven señaló que su ideología política era ser madre y que acudiría a la citación de este lunes con el temor de que fuera una trampa preparada para meterla presa.

Asimismo indicó que se retiraría de las plataformas digitales pues se siente abrumada por toda la repercusión que ha tenido su reclamo al gobierno, causante de todas las necesidades y escaseces que sufre el pueblo cubano.

"Desde el día uno he dicho que no tengo miedo de que me lleven presa, porque yo no he cometido ningún delito, quiero que me digan, que expongan qué delito he cometido”, agregó en su respuesta a la(s) persona(s) detrás del perfil del Guerrero, mecanismo de la dictadura para desprestigiar a figuras relevantes de la oposición.

González Velázquez, por su parte ha sido víctima constante y frecuente de estos operativos de vigilancia de la Seguridad del Estado, de forma particular, tras la invitación que recibió del gobierno de Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas que sesionó en Los Ángeles del 6 al 10 de junio pasados.

No obstante, la activista estuvo presente de forma virtual en el encuentro regional, donde pidió a la comunidad internacional reevaluar el apoyo que otorgan a los emprendedores cubanos, para lograr que este sea verdaderamente efectivo en la lucha por la democracia y los derechos humanos en la isla caribeña.