Reportan despliegue policial en sede del gobierno de El Cerro por presencia de Amelia Calzadilla

Reportes en redes sociales dan cuenta de cierto despliegue policial en las inmediaciones de la sede del gobierno en el municipio Cerro, en La Habana, lugar en que fue citada para las 11 de la mañana de este lunes la joven cubana Amelia Calzadilla, devenida en los últimos días en símbolo de la indignación de los cubanos con la pésima gestión de la clase dirigente del país.

En las calles aledañas al lugar -ubicado en Calzada del Cerro entre Buenos Aires y Echevarría- habría concentradas varias patrullas policiales, así como un amplio operativo de agentes vestidos de civil y la presencia de periodistas acreditados, según reseñó el portal digital 14ymedio, que añadió que la señal de internet en la zona es “inestable”.

El citado medio indicó que la joven ya se encuentra en el interior del edificio.

El periodista radicado en Miami, Mario J. Pentón, publicó imágenes que revelan un movimiento inusual de vehículos patrulleros en los alrededores de una unidad de policía en el Cerro.

Fuente: Captura de Facebook/Mario J. Pentón

En una transmisión en directo hecha este domingo a través de Facebook, la joven madre de tres niños advirtió que iría este lunes a una cita en la institución en principio para hablar del tema del gas, el motivo que la llevó a un estallido de indignación que el pasado viernes corrió como pólvora en las redes sociales tras representar el sentir de millones de cubanos y en particular de madres de la isla.

No obstante, en el video de este domingo, su primera reaparición tras el fenómeno en que se convirtió su video, Amelia advirtió que el encuentro de este lunes podría tratarse también de una "trampa preparada" y que la citaran allí simplemente para llevarla presa.

"A lo mejor es para hablarme del gas o a lo mejor es para llevarme presa, yo no lo sé”, dijo Amelia Calzadilla en una directa en la que también anunció que se retira de las redes porque se sintió abrumada con las reacciones que provocó su video.

"Desde el día uno he dicho que no tengo miedo de que me lleven presa, porque yo no he cometido ningún delito, quiero que me digan, que expongan qué delito he cometido”, dijo. Comentó, además, que tiene pruebas de que ella no ha aceptado ninguna ayuda que muchas personas le ofrecieron.