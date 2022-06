Madre de periodista preso por el 11J denuncia pésimas condiciones en cárcel de La Habana

Martha Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello, denunció las pésimas condiciones que este enfrenta en la prisión del Combinado del Este, en La Habana, donde "la comida es un sancocho" y "no hay medicamentos".

En declaraciones a Radio Televisión Martí la mujer recordó que su hijo fue detenido en las protestas del 11 de julio en Güira de Melena, Artemisa, junto a la activista Lizandra Góngora, y trasladado a la citada cárcel. Allí "todo está muy malo", apuntó.

Tras visitarlo en prisión el pasado martes la madre afirmó que "eso es lo más grande de la vida (...) La comida es un sancocho, no hay medicamentos", relató.

Refiere que todavía al preso político no le han dado la asistencia médica necesaria por una inminente pérdida de la visión a consecuencia de la diabetes. "El nivel de azúcar no se la están midiendo por falta del instrumento, y lo están inyectando con una jeringuilla con una aguja despuntada, que le provoca abscesos en el cuerpo, en los brazos y muslos", señaló Domínguez.

También denunció que le llevó medicamentos a su hijo, incluido la insulina que necesita, pero no permitieron que las pasara al penal.

"Entonces le pregunté al reeducador las razones, y le recordé que mi hijo es diabético, y que le puede salir una lesión en la piel, y el funcionario me respondió que allí ellos tienen de todo, algo que es totalmente falso. Allí no hay nada, incluso las chinches se están comiendo en vida a los presos, que tienen que dormir en el piso porque las colchonetas están totalmente infectadas", subrayó.

El juicio de apelación del comunicador, así como del resto del grupo de residentes de Güira de Melena condenados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J se celebró el viernes, pero asegura no tener muchas esperanzas pues ni el abogado les dice nada, ni pudieron contactarlo para preparar la defensa.

"El abogado no nos dice nada; Jorge lo llamó y le dijo que tenía necesidad de comunicarse con él para ponerse de acuerdo para la apelación y no ha sido posible reunirse. Eso me tiene muy preocupada a mí. Jorge se mantiene en su misma línea y no colabora con las autoridades ni participa en ninguna actividad política en el penal, yo no espero nada bueno del régimen", explicó.

Bello fue sentenciado por el Tribunal Militar Occidental de Artemisa a 15 años de prisión. Junto al reportero fue juzgada la activista cubana Lizandra Góngora Espinosa, sentenciada a 14 años de cárcel.

Ambos estaban acusados por los supuestos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público.

Tras el arresto, la Fiscalía Militar los mantuvo en un limbo legal hasta marzo pasado, cuando revelaron las peticiones de condena e ignoraron la declaratoria de inocencia de los dos ciudadanos.

Durante todo ese tiempo, el abogado defensor de Bello, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, no tuvo acceso a su expediente judicial ni pudo presentar recursos legales para su excarcelación hasta el momento del juicio. El letrado tampoco tuvo la posibilidad de visitar a su defendido en la cárcel para preparar con él la estrategia legal.