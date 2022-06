Mailén Díaz cuenta que le robaron todo en la ambulancia donde la trasladaron tras el accidente aéreo

Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del trágico accidente aéreo que se cobró la vida de más de un centenar de persona en Cuba en 2018, dio a conocer este lunes un detalle que hasta ahora se desconocía: mientras la transportaban en ambulancia hacia un hospital, el personal paramédico le robó sus objetos personales.

“Desde el minuto uno del accidente ese día las personas que me trasladaron en ambulancia al Calixto García me robaron todas mis pertenencias, mis anillos, incluyendo mi anillo de compromiso y de casada...porque tenía tres meses de casada, las prendas que tenía puestas. Los los paramédicos, me lo robaron”, relató.

La joven incluyó la espeluznante anécdota en el tramo final de una transmisión en directo a través de Facebook en la que desmintió haber sido objeto de una atención especial en los últimos años. Mailén denunció un creciente abandono por parte del Gobierno, asunto que decidió hacer público por la escasez de insumos que necesita para hacer frente al tratamiento para atenuar las consecuencias de su lesión medular.

La joven precisó que en un principio su familia no quiso interponer una denuncia por el robo porque la prioridad era la salud y de ella y su recuperación.

No obstante, Mailén cuenta que al cabo de dos años, cuando estando ingresada en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) se enteró por su familia de lo sucedido y ella insistió en interponer una demanda.

“Ya cuando yo estaba consciente y me enteré de lo que había pasado, dije que no, que yo quería justicia, denunciar a esas personas. ¿Cómo es posible que las personas que te van a salvar la vida, que te recogen de un lugar donde casi te mueres, te roben tus pertenencias?”, cuestionó.

La joven precisó que durante el juicio, al que ella no pudo asistir porque todavía estaba en una condición delicada de salud, su familia tuvo que aguantar que los presuntos responsables del robo cuestionaran el valor real de las prendas sustraídas, una gargantilla y al menos tres anillos que tenía puestos en el momento del accidente.

En su testimonio, la joven aprovechó para dar otro detalle estremecedor: durante el juicio su familia se enteró que el personal paramédico descubrió las joyas y procedió a quitárselas en un momento en que ella se cayó de la camilla en el interior de la ambulancia, a la altura de la Ciudad Deportiva.

Según Mailén y su esposo, el escabroso detalle revela que el cuerpo de la joven había sido incorrectamente fijado en el vehículo.

"Ellos lo dijeron así, muy descansamente. Todo eso yo lo he tenido que pasar", concluyó Mailén la anécdota, aunque no llegó a precisar cuál fue el resultado final del juicio y si pudo recuperar o no sus joyas.

Mailén Díaz pidió ayuda este lunes para obtener un medicamento e insumos médicos que necesita para su tratamiento.

“Desgraciadamente, no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo como pasa todo el mundo”, aclaró la joven en una extensa transmisión en directo en la que explicó la citada anécdota y otras que ponen en entredicho la imagen que ha vendido el Gobierno cubano en lo relativo a su proceso de recuperación y a la atención recibida por la joven.

Mailén y su pareja, Mario Jesús Rodríguez Oliva, no se explican que, teniendo en cuenta el esfuerzo inicial que hicieron por salvarle la vida, el gobierno cubano ahora no sea consecuente y permita que su salud se deteriore por no disponer de un simple par de guantes o un lubricante para una sonda.

“Yo no estoy viviendo la dulce vida”, sentenció Mailén, quien aprovechó para corregir la visión que tienen muchas personas, que creen que ella recibe del gobierno todo tipo de ayudas.