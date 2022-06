Nelva Ortega sin fe de vida de su esposo José Daniel Ferrer: No descansaré hasta tener noticias

La doctora y activista cubana Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer García, declaró que continua sin tener fe de vida del opositor y aseguró que no descansará hasta tener noticias suyas.

En declaraciones a CiberCuba, tras regresar de la prisión de Mar Verde este martes, en Santiago de Cuba, donde supuestamente se encuentra su marido, la también miembro de la UNPACU dijo que teme por la integridad física y psicológica del disidente de quien no sabe nada desde el 4 de junio y no descarta que se encuentre en huelga de hambre.

“Luego de llegar allí tuvimos que esperar mas de tres horas para que un represor de la policía política apareciera, luego fueron dos horas mas porque supuestamente iban a llamar a La Habana para pedir 10 minutos para que el me explicara lo que estaba pasando”, dijo Ortega Tamayo.

De acuerdo a los carceleros, Ferrer no quiere hablar con su familia, pero la esposa recordó que durante la reclusión del líder político en la prisión de Aguadores, las autoridades dieron la misma excusa a la familia para enmascarar una huelga de hambre que estaba protagonizando Ferrer entonces, así como torturas físicas y psicológicas.

“No me dejaron verlo, ni siquiera me lo pusieron al teléfono”, denuncia la esposa quien agrega que “seguimos en las mismas, solo sabemos lo que nos dicen los represores”.

Nelva advirtió que el jefe de la prisión fue cambiado por un tal Piñeda, lo cual es un motivo de preocupación porque, a su juicio, quien ocupe el cargo “debe demostrar que tiene la fortaleza de ser más agresivo”.

“Al final, no me mostraron a mi esposo. Me mostraron simplemente -ese Piñeda- dos videos en dos momentos diferentes”, agregó la señora quien no pudo identificar a su esposo en uno de los videos ni escuchar lo que decía porque quien filmaba se aseguró de alejarse del reo, lo cual puede ser entendido como un acto de tortura a la familia que solo busca información sobre su estado y paradero.

“Ante mi insistencia y mi exigencia de que mantendría plantada con mi bebe afuera de la prisión mientras no me dieran fe de vida de mi esposo, me mandaron a buscar y me trajeron otro pequeño video el cual solo decía ‘Hola, Nelva, besos para ti y los niños’”, precisó y observó que el segundo material estaba cortado o editado.

“Si estoy exigiendo fe de vida, que me diga si esta golpeado si ha ocurrido algo, si esta en huelga de hambre cual es la causa de por que no sale o si es que no le permiten salir y el me dice eso nada más, todo indica que le cortaron”, agregó.

Para Nelva, ninguno de los videos representa una garantía de que su esposo esté bien porque -razona- “pudo haber sido uno de los montones de videos que le han grabado. A él lo graban todo el tiempo”.

“No me dieron nada que se pueda considerar como fe de vida, al final de la jornada seguimos en las mismas, seguimos sin tener fe de vida de mi esposo por lo que continuaremos dándolo por desaparecido”, aseguró.

Nelva responsabilizó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la integridad física del líder de la UNPACU y aseguró que no se detendrá hasta lograr verlo o escuchar su voz en una llamada telefónica.

“Mañana volveré a la prisión con mi hijo. Seguiremos día tras día hasta que nos den noticias. Nos detendrán, nos multarán, nos llevarán a algún calabozo”, agregó.

La activista se encuentra bajo vigilancia y sin acceso a internet por designio de la Seguridad del Estado que pretende aislarla para evitar que se conozca la situación del opositor.

A inicios de este mayo, el preso político denunció en una llamada a su esposa que sus carceleros en la prisión de Mar Verde hacen ruido de manera sistemática por las noches, golpeando puertas de hierros cercanas a su celda para despertarlo o evitar que el prisionero se duerma.

La privación del sueño, descrita como mecanismo de tortura, forma parte de las prácticas denunciadas por presos políticos del régimen cubano. Ferrer fue detenido el 11 de julio cuando se dirigía a apoyar la manifestación popular de ese día, en lo que constituyo la revocación de su libertad condicional por una causa anterior.

Fiel a su tradición de criminalizar el disenso, la Seguridad del Estado cubana endilgó un delito común de agresión al líder opositor para castigarlo por su activismo político y ahora debe cumplir cuatro años de aquella condena tras las rejas.