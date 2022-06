UJC de la Isla de la Juventud llama ingrata y gusana a Mailén Díaz

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Isla de la Juventud arremetió este jueves contra la única sobreviviente del accidente aéreo de 2018 en Cuba, Mailén Díaz Almaguer, a quien llamó "ingrata" y "gusana".

En un poema titulado "Versos a la ingrata Mailen", y posteado en Facebook por esa organización, ofenden a la joven en respuesta a la directa que hizo este martes, donde denunció el abandono gubernamental, así como la escasez de medicamentos e insumos médicos en la isla.

"Que ingrata eres mujer, / con quien te salvo la vida, / con quien curó tus heridas, / de aquel terrible accidente, / y se mantuvo pendiente, / con desvelo y sin medida", afirman los versos, en los cuales también tildan a Díaz de traidora y contrarrevolucionaria.

Post de la UJC Isla de la Juventud en Facebook. Captura de pantalla

Díaz, quien pasó tres años ingresada tras el accidente y aún padece graves secuelas, denunció el martes en redes sociales que se encuentra desesperada por la falta de medicamentos e insumos para garantizar su bienestar y que "no todo es como parece ser".

"Es muy triste que tu vida cambie y que tu vida sea tan difícil y que no te la hagan más cómoda dentro de la tristeza, que no te hagan la vida más tranquila y amena. Eso es muy triste y por eso lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé. Ya me cansé de hacer llamadas diariamente. Es muy triste que debas tener la cabeza pensando que tienes que hacer no sé cuántas llamadas para resolver un lubricante, una sonda del calibre que necesitas, que no tengas tranquilidad", afirmó la joven de 23 años.

Sin embargo, la sobreviviente del accidente que cobró la vida de más de un centenar de personas afirmó este miércoles que, desde que hizo su directa, está recibiendo amenazas.

La joven se ha convertido en el nuevo blanco de ataques y críticas de los seguidores del régimen cubano, como es el caso del vocero oficialista Humberto López, quien también la acusó de ingrata.

No obstante, Díaz también ha recibido muestras de apoyo y solidaridad de miles de cubanos, que afirman que también son víctimas de la escasez de medicamentos en el país.

La joven ha explicado que no tiene guantes ni lubricante para la sonda intermitente que necesita colocarse en la uretra varias veces al día, puesto que, como consecuencia de la lesión medular que padece desde el accidente aéreo, no puede orinar por sí misma.

Explicó que también se le dificulta conseguir Nitrofurantoína, un antiséptico urinario que debe tomar diariamente para evitar infecciones.

"Yo no estoy viviendo la dulce vida", afirmó.