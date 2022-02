Cubadebate se alarma por los vasos de café en EE.UU. y le llueven críticas

El portal oficialista Cubadebate ha recibido cientos de críticas al compartir un artículo referido a la escasez de vasos de papel en Estados Unidos y su impacto en la gastronomía estadounidense.

"A los amantes del café en Estados Unidos les va a golpear con fuerza la crisis en la cadena de suministros", y probablemente en los meses venideros tendrán que llevar "sus propias tazas ante la escasez generalizada de envases desechables", reza el texto, que fue publicado originalmente en Yahoo Finanzas.

En medio de la crisis de alimentos que padece el pueblo de Cuba, a Cubadebate no se le ocurre otra cosa que alarmarse por los tomadores de café en Estados Unidos, mientras en la Isla abundan las denuncias de la mala calidad del producto que se vende a la población en la canasta básica normada.

"Pero que cara de bate son ustedes, no sean cínicos, hablar de cualquier escasez en Cuba es que se te raje el techo de la pedrada que te va a caer. Por lo menos en EE.UU. lo que no tienen es envase, pero tienen café, aquí solo tenemos la porquería que nos venden por la libreta, y eso no es café. Por Dios, respétense como periodistas y respeten a este pueblo que hace rato no sabe lo que es un buen café", dijo una diseñadora.

"Por lo menos hay café, lo del envase es lo de menos, pero ¿y aquí? Que pachó? Donde esta el café en un país productor de café? Andan a la caraaaaaa! Tengan un poco de vergüenza y publiquen algo serio y de aquí!", pidió una habanera.

Captura de Cubadebate / Facebook

"No creo lo que leo, ¿criticando qué cosa de EE.UU.? En un país que ni café ni nadaaaa hay, ¿por qué debería interesarnos semejante noticia a los lectores? Hay q tener la cara duraaa para gastar tiempo y energía hablando de una cosa que no resuelve nada a los cubanos", cuestionó una ingeniera.

"¿En serio les preocupan los vasos desechables en EE.UU.? Ahora sí morí, éramos un país que exportaba azúcar y hoy día 11 ni ha llegado el azúcar de este mes a la bodega y yo no tengo ni una gota, ni el café por cierto. ¿Y a ustedes les pagan por hacer estas 'investigaciones'?", cuestionó una joven madre.

"Pero esta gente sigue en lo mismo. ¡NO HAY COMIDA EN CUBA! ¡Los niños no tienen LECHE! El pueblo quiere la libertad y ¡que se acabe el comunismo! A quién en Cuba le interesa si Starbucks se queda sin envase. Por lo menos tienen café y aquí nos tienen a base de chícharo tostado", denunció un autónomo.

"¿Y nosotros los cubanos, que a estas alturas de mes todavía no tenemos el mísero paquete que podemos comprar al mes en la canasta básica? Porque si queremos tomar café tenemos que comprarlo en MLC. A veces pienso que ustedes se burlan de nosotros con esas publicaciones, a mí que carajo me importa el café en Estados Unidos, vivo en Cuba y aquí no hay", subrayó una joven.

"Tanta escasez de comida y de todo qué hay aquí en Cuba y vienen a hablar de que no hay vasos desechables en EE.UU.", señaló una doctora.

Esta semana una cubana compartió un video en el que enseñó todo lo que encontró al tamizar el café de la bodega con un colador: trozos de un producto que no logró identificar y partículas blancas que parecían pintura.

"Estamos vivos de milagro", dijo.

Otro problema que sufren los consumidores en Cuba es la demora en recibir el producto.

A comienzos de mes, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó que en febrero habrá retrasos en la venta normada, tal como sucedió en enero, que se recibió en los almacenes de las unidades de comercio mayorista el día 28.

"Comenzó tardíamente su distribución o ciclo en la red minorista, aun cuando su expendio en las bodegas está establecido realizarlo desde el día primero", explicó.

"En febrero ocurrirá lo mismo que en enero en cuanto a la comercialización del café, un producto de la canasta familiar normada que tendrá un corrimiento dentro del propio mes", agregó.