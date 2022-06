La Diosa cuenta su experiencia en hospital de Alemania: "Eso tenemos que vivirlo todos los cubanos"

La cantante cubana La Diosa se recupera muy bien de la operación de emergencia a la que fue sometida hace unos días en Alemania por una infección en el brazo.

La artista, que está de gira por Europa desde mayo, contó en una directa en su cuenta de Facebook que llevaba unos días con dolor en el brazo, pero que pensó que se trataba de un grano y no lo tomó en serio.

Sin embargo, el día de su concierto en París la inflamación del brazo empeoró considerablemente, se le puso rojo y caliente, le dio fiebre y "parecía un volcán, estaba roto, pero no salía pus". No obstante la cantante decidió continuar con el concierto y cumplir con el compromiso que tenía con sus seguidores.

"La gente de París ni se percató de eso. Yo me puse un blazer negro para que no se me viera nada ahí y mi mejor cara para ellos, pero sí les puedo contar que pasé unos días muy dolorosos", contó.

Cuando finalmente llegó al hospital, "me tomó de sorpresa que me dijeran que tenía que quedarme para operar con anestesia general".

En ese momento la llevaron a "una sala lindísima con una vista lindísima" y tuvo que esperar seis horas sin ingerir alimento para poderse operar.

La Diosa confesó que se puso muy nerviosa cuando la trasladaban al salón y que, encima, no entendía nada porque los médicos hablaban alemán. Sin embargo, los doctores la tranquilizaron y le dieron confianza para que se relajara.

"Honestamente lograron calmarme, tienen una educación muy linda, me dejaron llamar a mis hijos antes de operarme", dijo.

La Diosa compartió con sus seguidores sus impresiones con la gran atención que le brindaron, la "limpieza extrema" del hospital, la comodidad de la sala, la comida.

"Me sentí la mismísima Bella del Alhambra, con mi desayuno, yo me sentí tan importante, qué atención, eso tenemos que vivirlo todos los cubanos. Sentí que mi salud les importaba, que yo les importaba", dijo emocionada.

La cantante y su agrupación continuarán con su gira en Roma, Italia, este viernes, donde también la verá otro médico para chequear su evolución. La parada siguiente del tour será en Toulouse, Francia, el 1ro de julio.

