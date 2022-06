Preso del 11J demanda que el régimen no pida más resistencia al pueblo cubano

El preso político por manifestarse el 11J, Iván Arocha Quiala, demandó que el régimen no pida más resistencia al pueblo cubano ante escalada de crisis económica y social en la isla.

"¡Resistan ustedes!", exigió el joven manifestante en un mensaje telefónico enviado desde la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, a Radio Televisión Martí.

“Hoy vengo a decirles a los dirigentes de este país que no nos digan más que hay que resistir; resistan ustedes, que son los que les sacan provecho al comunismo. ¿Por qué nos quieren obligar a seguir esclavizados?”, añade, además, en la grabación el manifestante de la localidad El Caney, en Santiago de Cuba, sancionado a diez años de privación de libertad por los tribunales de la isla.



Arocha Quiala dijo, además, que “¿no se dan cuenta que este pueblo ya no quiere defender a esta dictadura; que, poco a poco, está perdiendo el miedo, y los que aún tienen miedo la necesidad hará que lo pierdan?".

“A los cubanos que pelean por su libertad, decirles que sólo nosotros no estamos presos, que Cuba entera es una prisión. Que ver cómo el tiempo pasa y la necesidad se hace mayor, y no poder ver un futuro próspero, ni para ti ni para tus hijos, es un sufrimiento que no se acaba”, sostiene el preso político.

“Podría ser una de las personas que más sufrimientos tenga, ya que en mi familia éramos seis y aún quedamos cuatro en prisiones diferentes, cosa que hacen para quebrantarnos. Pero les cuento que no es así, que en estos momentos estamos más fuertes que nunca, con mayor convicción, y la familia aún más unida. Seguiré peleando porque mi hijo no tenga que vivir los horrores del comunismo”, aseguró, también, Arocha Quiala.



“Y para la gente que trata de desestimar a las personas que pelean, como Saily [González], diciendo que abandonan el barco, los invito a montarse en él para que vean que el viaje es largo y el oleaje es malo, porque es muy rico tener libertad y democracia a costa del sufrimiento de otros”, comentó sobre los cuestionamientos a la activista de Santa Clara que recién emigró a Estados Unidos por amenazas de la Seguridad del Estado.



Asimismo, argumentó, que “si todos los cubanos que quieren su libertad se unieran a la guerra, el sufrimiento fuera menos y el camino más corto. ¿Qué te pueden meter preso por gusto, o a base de mentiras? Sí, lo pueden hacer, pero hoy me siento como un héroe y sé que el mundo lo reconoce, y me apoya, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Prefiero morir un día estando de pie que pasarme la vida entera arrodillado”.



“Mi mayor dolor es saber que hay personas que esperan a que otros hablen para ellos hablar. Hablen, aunque sean los únicos en hacerlo, y verán que hay miles de personas que están como ustedes, esperando el momento”, sostuvo Arocha Quiala.

Por último, comentó, que aunque siente rabia, odio y que ha pensado en hacer una huelga de hambre, sabe “que a esta dictadura no le queda mucho, y tengo que estar vivo, y con salud, para ver a todas las personas que hoy nos sancionan, a base de mentiras, como serán sancionadas con la verdad. Solo me queda por decirles, con más fuerza que nunca: ¡Patria y vida! y ¡Abajo la dictadura!".

Los casos de Arocha Quiala, de 26 años, y el de sus tres familiares también presos por manifestarse pacíficamente fue denunciado a principio de este mes ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU.

A Arocha Quiala, junto a Iván Mauricio Arocha Arocha (52), Eduardo Reynaldo Machado Arocha (24) y Dairon Yunior Labrada Linares, de 23 años de edad, fueron condenaron con sanciones más elevadas que la petición fiscal. A Eduardo Reynaldo con petición de 7 años lo sentenciaron a 9 y a Dairon Yunior le incrementaron uno más a los 6 años que pedía fiscalía. Iván Mauricio y su hijo terminaron con 10 años de cárcel, dos y tres años más, respectivamente, que sus peticiones iniciales.

“Los cuatro casos están siendo también representados por el abogado Sergio Osmin [Fernández Palacios] y su equipo, con sede en España”, declaró en esa ocasión a CiberCuba un allegado de los presos políticos.

“Se han interpuesto los recursos de los primeros tres, solo falta el de Dairon Yunior que recién ingresó al penal, ya que se encontraba bajo fianza en su casa”, agregó.

Las denuncias, presentadas como casos individuales ante el GTDA los días 20, 25 y 28 de mayo, recogen nombres y apellidos de los represores que, de acuerdo con los fragmentos publicados en el perfil institucional del CID son miembros “de la PNR y de otros órganos represivos de MININT que durante el arresto violento golpearon brutalmente a los ciudadanos indefensos”.

En el caso de Eduardo Reynaldo, ocurrieron “abusos físicos” y “clara conducta violenta” de las fuerzas represivas contra los manifestantes el 11 de julio. “Tenían palos, tonfas y bastones policiales para reprimir con violencia al amparo de la orden de combate del Díaz-Canel”, agrega.

Sobre Iván Mauricio, el recurso legal precisa que fue privado por más de tres meses de visitas familiares en prisión, lo cual es un “abuso sicológico contra una persona privada de libertad”, se lee en el extracto hecho público.

En cuanto al hijo de Iván, de igual nombre, el informe relata que una “horda violenta le ocasionó lesiones en su rostro en relación con las cuales no pudo acceder a una certificación médica”. También hace referencia a las golpizas que recibieron dentro del ómnibus tras ser detenidos. “Fue tanta la violencia dentro del ómnibus contra Iván que ocasionó una micción descontrolada” [incontinencia urinaria].

Fernández Palacios ha logrado radicar más de medio centenar de recursos de este tipo en Ginebra a favor de manifestantes del 11J y de los asociados al 15N. Algunos de ellos son Brandon David Becerra, detenido siendo menor de edad y condenado a 13 años de cárcel, y Miguel Enrique Girón Velázquez, quien se encuentra plantado en la prisión de Holguín en estos momentos.

La familia ha apelado a diferentes instancias e instituciones del Estado, sin éxito. Uno de ellos, Grober Quiala Estupiñán, oficial pensionado del Ministerio del Interior (MININT), denunció en sus redes sociales que se había cometido injusticias y menciono que el Iván Mauricio ni siquiera participo en la manifestación y, sin embargo, fue condenado a 10 años de cárcel.