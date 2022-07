Ana Hurtado: “Nosotros somos comunistas, no templarios con voto de pobreza”

Ana Hurtado, defensora a ultranza del régimen cubano que denunció haber sido agredida en un supermercado de Barcelona este jueves, aclaró que ella es comunista pero que no tiene voto de pobreza y que tiene derecho a comprar comida.

“Nosotros somos comunistas, no templarios con voto de pobreza. Los que quieren asociar la pobreza y la miseria al socialismo son unos demagogos, porque el socialismo es futuro. El socialismo es futurismo y es progreso”, argumentó en una transmisión en directo a través de Facebook en la que dio su versión de lo ocurrido.

“Parece que es tanta la ignorancia de esta gente que no quiere que compremos, quieren que comamos del aire”, dijo también la polémica periodista española.

“Nosotros somos comunistas, pero nosotros compramos comida compramos ropa, igual que ellos usan la sanidad pública, el transporte público, que son causas que defiende la izquierda”, añadió, al tiempo que precisó que tiene un “parte de lesiones” sobre el incidente ocurrido mientras pagaba una compra en un supermercado.

“Si Cuba no tuviese bloqueo, también estarían los supermercados llenos y también la gente podrían comprar todas esas cosas, pero lo tiene, y no se rinde y es de Patria o Muerte, Venceremos”, dijo también Hurtado, quien asegura que ella nunca ha ocultado su ideología y que, a pesar de eso, en España nunca le ha faltado trabajo.

“Antes no formaba parte de la batalla mediática y ahora me he dado cuenta de que Cuba necesita una batalla informativa, y yo soy periodista, quiero estar más aquí que en el mundo de la cultura, porque estoy en talla. Estamos en talla”, aseguró.

Hurtado, natural de Andalucía pero residente en Cataluña, aseguró que hace varias semanas “la gusanera” la viene cercando con amenazas de muerte y de todo tipo a través de perfiles falsos en redes sociales.

Dijo saber perfectamente nombre y apellidos de la persona que la abordó en el supermercado, de quien dijo que la agarró por un brazo y la zarandeó. Indicó que se reserva el nombre y que no va a anunciar lo que hará al respecto.

Ana Hurtado fue abordada por un ciudadano español este jueves en un supermercado de la cadena Lidl, en Barcelona, que le echó en cara defender a los “asesinos de Cuba” y la emplazó irse a vivir a la isla donde -según se encargó el hombre de subrayarle a la joven castrista- a los cubanos no les alcanza el sueldo para comer.

Las imágenes difundidas en redes sociales no mostraron el momento exacto en que Hurtado habría sido violentada físicamente. El ciudadano español admitió que la escupió y que la empujó, pero insistió en que no le pegó. La periodista española reaccionó con gritos “gusano, gusano, gusano” y amenazas policiales.

Miguel Díaz-Canel y Gerardo Hernández Nordelo salieron a defenderla en Twitter, donde ambos mensajes de apoyo fueron contestados con decenas de comentarios de cubanos indignados que subrayaron que le haya pasado a Hurtado es, en todo caso, mínimo frente a la violencia física sistemática que padecen los positores políticos en la isla.

En los últimos meses Ana Hurtado se ha ganado un generalizado rechazo entre los cubanos críticos con el régimen de La Habana. Se dio a conocer en marzo luego de asistir como invitada a una Mesa Redonda en la que llamó "delincuentes" a los cubanos que en España se pronuncian contra Miguel Díaz-Canel.

Desde entonces Hurtado no ha escatimado en ofensas públicas hacia cualquier persona que se manifieste contraria al Gobierno cubano.