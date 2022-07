Beyoncé, espectacular en la portada de "Renaissance": "Crear este álbum me permitió sentirme libre"

Los fans de Beyoncé cuentan los días para el estreno de Renaissance, el que será su séptimo álbum. Un disco que verá la luz este 29 de julio y para calentar motores para su lanzamiento, Queen B compartió su espectacular portada. Una imagen que revolucionó las redes sociales y en la que la artista aparece espectacular a lomos de un caballo plateado eléctrico.

Como toda una diva aparece la cantante, ganadora de 28 premios Grammy, quien posa con un atuendo plateado montada sobre un caballo. Fuerte, poderosa y muy segura de sí misma. Una imagen que no ha dejado indiferente a nadie y no solo por la potente fotografía, sino también por el mensaje que la acompaña.

"Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad", comenzaba explicando la intérprete de "Halo", confesando así que este álbum nació durante la crisis sanitaria del coronavirus.

"Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que os inspire a soltar el meneo. ¡Ay! Y a sentiros únicos, fuertes y sexys tal como sois", agregó, anunciando que su disco no dejará indiferente a nadie. ¡Ya lo estamos esperando!

De este nuevo disco, que llega después de seis años, ya tenemos un adelanto: "Break my soul". Toda una invitación al baile de parte de Beyoncé, que desde el 2016 no ha estado quieta pese a no haber lanzado ningún álbum en solitario.

La artista formó dúo su marido Jay-Z y lanzaron un álbum juntos (Everything is Love), con el que se fue de gira y más tarde trabajó en la banda sonora de El Rey León. A esto hay que sumarle que fue la encargada de cantar el tema principal de El Método Williams, la película por la que Will Smith se llevó el Oscar a 'Mejor Actor' este año.

¿Con qué nos seguirá sorprendiendo Beyoncé? ¡Estamos impacientes por descubrirlo!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.