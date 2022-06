Atrasos en tratamiento contra el cáncer podrían haber causado muerte del actor Alexis Díaz de Villegas

El atraso en los tratamientos y la detección tardía del cáncer de pulmón que padecía el actor cubano Alexis Díaz de Villegas, podrían haber contribuido a su rápido deterioro físico y a su repentina muerte, señaló su tío, el poeta, editor y ensayista Néstor Díaz de Villegas.

En un texto publicado en el medio independiente El Estornudo, el intelectual cubano, exiliado desde 1979, contó que “en los últimos meses se requirió la firma del viceministro Fernando Rojas para poder ingresarlo en el hospital oncológico de los desamparados, y que esa firma nunca llegó”.

Afirmó que para trasladar a su sobrino a un mejor centro médico fueron necesarias otras cuatro rúbricas y que “la demora de los exámenes indispensables probablemente le ocasionó la muerte, y Alexis lo sabía”. Añadió que “El dolor del brazo, que requería fuertes dosis de morfina, resultó ser un cáncer de pulmón, detectado cuando era demasiado tarde”.

Díaz de Villegas criticó a los personajes del oficialismo cultural cubano que acudieron al sepelio del actor y destacó que ninguno de los dirigentes que acudió a la velada, rindió cuentas por las negligencias que costaron la vida del artista, considerado un genio del teatro nacional.

“El régimen sanitario, cultural, económico, policíaco, migratorio y político de ese país de pesadilla es responsable del fallecimiento de uno de sus grandes artistas”, afirmó el poeta y apuntó además que “las negligencias, en Cuba, solo son denunciadas por los enemigos del pueblo, ese pueblo zombi que se despierta cada mañana en una ergástula y se va a la cama con un apagón decretado por algún rey Basilio que juega con sus sueños”.

El también ensayista contó que a la velada acudieron el artista Julio Llópiz-Casal y la periodista independiente Luz Escobar, quienes fueron expulsados del edificio de La Casona de Línea, por esos mismos representantes del gobierno que “se aprovecharon del estupor de la viuda para implicarla en la ceremonia de despedida de su esposo”.

Díaz de Villegas recordó también momentos de la infancia de su sobrino en Cumanayagua, Cienfuegos, donde nació “un 7 de diciembre de 1966, el día de la muerte del Titán de Bronce y de Maximiliano Díaz de Villegas, su bisabuelo materno, una fecha luctuosa para la nación y la familia”.

Afirmó que en la personalidad del actor cubano influyó su padre Fidel González, guagüero de la ruta Cumanayagua-Santa Clara, un fanático del cine francoitaliano que había leído a Gabriel García Marquez, a Pearl S. Buck y Mika Waltari. También dejó huellas en Alexis su primo Raúl Bayolo, quien cubría el trayecto Cienfuegos-Habana.

“Bayolo fue una de las personas más distinguidas que traté en mi adolescencia, actor y dramaturgo, lector voraz y dedicado ocultista. Recuerdo su voz impostada, sus gestos hiperbólicos y sus ojos saltones que escrutaban al interlocutor. Ese otro guagüero fue, sin dudas, una influencia decisiva en Alexis González, el futuro comediante”, añadió.

Díaz de Villegas narró que tras su salida de Cuba en 1972, demoró 32 años en volver a ver a su sobrino. “Mi última imagen de Cumanayagua, justo antes de abordar la guagua que me conduciría a La Habana y al aeropuerto, son los ojos llorosos de mi amado niño irremediablemente dañado por la política”, aseguró.

La muerte del actor cubano aconteció el 24 de junio pasado. El también director escénico y profesor de teatro, murió en La Habana a los 56 años.

La noticia desató una avalancha de mensajes de condolencia en las redes sociales. "No puedo. Estoy destruido. Se me ha ido un pedazo tan grande que no sé qué hacer con este hueco. Se me fue mi musa, mi amigo, mi hermano", escribió en su cuenta de Instagram Alejandro Brugués director del filme Juan de los Muertos, primer largometraje cubano de zombies, que en 2013 se alzó con un Premio Goya.

“Esta noticia me ha revolcado. A pesar de las alarmas por la recaída, estabas tan feliz de trabajar. No pensé que el final estuviera tan cercano. Quizás este trabajo fue el último que hiciste y para mí fue un honor que estuviéramos juntos en él. ¡Qué triste, Alexis!”, afirmó por su parte el actor Héctor Noas.