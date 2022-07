Madre de tres niños en Maisí: "Díaz-Canel nos estás matando de hambre"

Una madre cubana de tres niños, vecina del municipio Maisí, se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video para decirle que están pasando hambre en su comunidad y que los niños no van a la escuela porque no tienen desayuno ni merienda.

“Díaz-Canel, ven a Maisí a ver la situación en la que estamos viviendo, que los niños ni a la escuela van, no tienen qué desayunar, qué almorzar ni qué comer… ¡Díaz-Canel, nos estás matando de hambre!”, expresó indignada la madre.

En una directa de redes sociales, la cubana identificada como Yadiuska Domínguez, avisó al también primer secretario del Partido Comunista de Cuba que en su comunidad los vecinos ya no aguantan más el hambre y el abandono de las autoridades, y que son muchos los que en cualquier momento estallan en una protesta por esta situación.

“Dije que seguiría haciendo videos mientras mis hijos no tuvieran qué comer”, avisó la madre de tres niños que, junto a otros de la comunidad Los Adriano-Galano-Cautín, en Chafarina, no asistieron a clase el pasado jueves porque no habían desayunado. Según Domínguez, esta situación es habitual en la comunidad, donde no hay bodega, ni escuela; y en la que los vecinos se sienten impotentes y desesperados.

Afirmando que sus 3 niños no habían desayunado y que lloraban por un plato de comida, la madre advirtió al gobernante de lo que son capaces las madres ante el dolor de sus hijos. “Pedimos a los dirigentes de Maisí que nos apoyen, nos ayuden… ¡Se están desmayando los niños en las escuelas, de HAMBRE!”, dijo ente lágrimas la madre.

“Díaz-Canel, no te importa el pueblo, porque tú y tu familia lo tienen todo resuelto y no pasan hambre… En esta comunidad se va a echar la gente pa’ la calle. Ustedes no saben el dolor y la rabia que siente una madre en esta situación”, expresó la joven cubana.

La comunidad Los Adriano-Galano-Cautín, fue levantada en 2020 por el gobierno para alojar a familias que se quedaron sin vivienda tras el paso del huracán Matthew en 2016. Sin embargo, la joven madre denunció que no tienen ni bodega y que los vecinos tienen que recorrer largas distancias para comprar el pan racionado que venden en sus antiguos poblados, donde residían antes de perder sus hogares.

“Nos ponen el agua cada 20 y pico días… No hay escuela… Hay vecinos que tienen que buscar su pan en la bodega de los pueblos donde vivían… Nos metieron en una comunidad donde no hay ni una bodega… Una comunidad donde no permiten un fogón de leña y lo hemos hecho ‘a timbales’ porque si no, no comemos”, describió indignada la joven madre.

Quejándose del desamparo por parte de las autoridades locales y de la crisis generalizada en el país, Domínguez denunció la situación en la que malviven familias con niños y ancianos a los que muchos días falta un plato de comida en la mesa.

“¿No hay harina? Lo que no hay es vergüenza”, afirmó. “Necesitamos ayuda, alguien que se ocupe del pueblo cubano, que nos estamos muriendo de hambre… Díaz-Canel, ¡nos estás matando de hambre!”, insistió la joven, señalando al gobernante cubano como principal responsable de la deficiente alimentación que padecen estos vecinos del municipio más oriental de Cuba.

“Todo lo que presentan en el Noticiero es mentira, ¡mentira!… Ni con dinero uno encuentra nada en este municipio de Maisí… ¡Una lata de malanga a 1000 pesos!... En esta situación estoy yo, que soy madre; pero también hay viejitos, uno que va en silla de rueda… ¿Dónde está el azúcar, el arroz, el aceite?... No hay ni guineos”, protestó la madre, avisando que la paciencia del pueblo se acaba.

“Díaz-Canel, ¡yo tengo los mismos derechos que tú! ¡Yo soy cubana igual que tú! ¡Tú eres padre y abuelo, pero no pasas trabajo para darle de comer a tu familia!”, subrayó la joven madre, dolida por la injusticia y desigualdad creciente en el país. “¡Abajo el comunismo, necesitamos Libertad!”, gritó la joven antes de terminar su denuncia, advirtiendo que seguiría protestando si no se resolvía la situación, y que las próximas ocasiones estarían con ella más vecinos cansados de soportar la miseria en la que viven.

En los últimos meses, son varias las denuncias de madres cubanas en redes sociales, protestando por la mala alimentación que pueden apenas dar a sus hijos, por los apagones o la falta de medicamentos.

A finales de junio, Yanilys Sariego, madre de un niño cubano celíaco, denunció el elevado costo de los alimentos que el gobierno vende para estos pacientes y exigió su derecho a tener una vida digna en Cuba.

“¿De qué me quejo? De vivir, porque ya son tantas las carencias que ya tú no sabes de qué quejarte”, dijo Yuli Turruellas, una madre holguinera desesperada por la crisis en Cuba, en un video enviado a CiberCuba en el que cuestionó la gestión de Miguel Díaz-Canel al frente del país y arremetió contra un régimen del que dijo que está dejando sin futuro a los niños y solo se encarga de desprestigiar a todo el que osa irle en contra.