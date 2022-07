Chucho Valdés y Paquito D'Rivera acompañan a Alejandro Sanz en su canción dedicada a La Habana

Los reconocidos músicos cubanos Chucho Valdés y Paquito D'Rivera acompañaron a Alejandro Sanz durante la interpretación de su canción dedicada a La Habana, como parte del concierto que realizó el español en la ciudad de Fuengirola.

“Hermosa noche en Marenostrum Fuengirola en el concierto de Alejandro Sanz. Gracias por invitarnos a tocar a Paquito D'Rivera y a mí en el tema 'Labana'! Un placer conocerte Rachel Valdés, tremenda puesta en escena”, escribió el pianista cubano en sus redes sociales.

Tanto en Facebook como en Instagram, Chucho compartió imágenes de su encuentro con el cantante español y su novia Rachel, también reconocida artista visual cubana. El sencillo que interpretaron los tres músicos, es una melancólica canción de amor en la que se respira el ambiente de opresión que reina en la capital de la isla caribeña y en la que queda retratado el drama de vivir encerrado, sin libertad.

Facebook/ Chucho Valdés

“'La Habana, ciudad donde los sueños aprenden a nadar'. Hermoso encontrar por fin un artista español que hable abiertamente de nuestro horror de más de seis décadas.Gracias Alejandro Sanz!”, afirmó por su parte D'Rivera, considerado uno de los mejores saxofonistas cubanos de todos los tiempos.

“Tocao sobra el dinero, pá un corazón/ Tocao sobra el dinero, si no estás a mi lao/ Sobra el dinero, pá un corazón/ Tocao sobra el dinero, si no estás a mi lao”, dice el estribillo de la canción que el público de Fuengirola coreó en la noche de este viernes.

Sanz se presentará nuevamente en la ciudad de Málaga en la noche de este sábado. El artista escribió al respecto en su cuenta de Instagram: “Quien sabe lo que es querer, entenderá lo que ha pasado hoy. Fuengirola, que mañana te vuelvo a veeeer”.

Los dos conciertos del intérprete de “Amiga mía” y “Cuando nadie me ve” forman parte de una gira con la que recorre España para repasar los más grandes éxitos de su carrera y los temas incluidos en Sanz, su último álbum de estudio.

Según Europa Press, el fonograma fue el más vendido del país en unidades físicas durante 2021, llegando al primer puesto en numerosas listas de álbumes más escuchados, lo que ha consolidado aún más, si es posible la trayectoria del artista madrileño. El recorrido nacional, que comenzó en junio pasado y terminará a finales de julio, incluye 13 ciudades y 17 conciertos.

Uno de los momentos más espectaculares de esta gira tuvo lugar en Valencia, donde Sanz actualizó la letra de la mencionada canción dedicada a la capital cubana. El artista sustituyó el nombre del dictador Fidel Castro, por el del actual gobernante Miguel Díaz-Canel y cantó: "Cuenta, cuenta, cuenta/ Un día tras otro lo cuenta/ Cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3/ Cuenta 4, que te vas, Díaz-Canel".

Chucho y D'Rivera también realizan una serie de conciertos por varias ciudades de España, como parte de una gira internacional. Los reconocidos jazzistas cubanos promocionan en ese país su último disco I Missed You Too (Yo también te he extrañado).

El fonograma marca el reinicio de esta amistad musical, luego de que ambos creadores se distanciaran por casi 40 años. Su primera presentación juntos tuvo lugar en octubre de 2021, como parte del Oslo Freedom Forum que se celebró en Miami.

Un mes después, volvieron a coincidir en París, en una serie de tres conciertos organizados por la Filarmónica de esa ciudad en honor al cumpleaños 80 del pianista cubano. "La justicia tarda, pero llega, y esta reunión nuestra era tan inevitable como feliz y esperada para nosotros y para miles de amantes de la música alrededor del mundo. Ahora solo nos queda completar el ciclo en nuestra empobrecida y tiranizada tierra", expresó D'Rivera en esa ocasión.

