Periodista Lázaro Yuri Valle Roca cita a José Martí desde prisión

El activista Lázaro Yuri Valle Roca, preso político del régimen cubano, envió desde prisión un audio donde lee un fragmento de la obra de José Martí que reivindica su lucha por la libertad del pueblo de Cuba y en defensa de los derechos humanos.

En el audio, grabado a través de una conversación telefónica con su esposa y difundido por Radio Televisión Martí, se escucha a Valle Roca citar varios fragmentos del artículo “Tres Héroes”, publicado por el prócer cubano en el primer número de La Edad de Oro.

Antes de leer a Martí, el preso político agradeció a todos los que se solidarizan con su situación y afirmó que quienes lo mantienen en prisión “no han podido ni podrán quebrar mi espíritu”.

“30 de junio de 2022. Quiero agradecer a todos los amigos, hermanos de lucha y familia que desde mi arbitraria e injusta encarcelación por parte de la prepotente y soberbia dictadura totalitaria y esclavista castro-canelista han unido sus voces y espíritu buscando mi libertad. Las presiones, los maltratos, la impunidad con que me ha tratado la dictadura no han podido ni podrán quebrar mi espíritu. Han encarcelado mi cuerpo, pero no mi mente. Por eso hoy más que nunca hago honor a los pensamientos de ese gran e insigne cubano que fue José Martí", declaró.

Luego, el periodista independiente leyó varios fragmentos de Martí que versan sobre el derecho que tienen los hombres de luchar contra los gobiernos que reprimen y promulgan leyes injustas, en clara alusión al contexto que se vive en la Cuba contemporánea.

“Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado”, se lee en unos de los fragmentos del texto martiano retomado por Valle Roca.

En otro de los fragmentos leídos, el preso político puede parece glosar su propia condición por alzar la voz en contra de las injusticias y trabajar para un futuro democrático para Cuba.

“Son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales”, dice el texto del Apóstol cubano en la voz de Valle Roca.

Al final de su lectura, el preso se despidió con un mensaje de aliento para su esposa Eralidis Frómeta.

“Un abrazo para todos los hermanos, para toda esa gran familia que me está apoyando, incluso para ti, que eres mi esposa. Siempre has estado incondicionalmente al lado mío. Patria, vida y libertad”, concluyó.

Lázaro Yuri Valle Roca lleva un año recluido en el Combinado del Este y enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por los presuntos delitos de “propaganda enemiga de carácter continuado” y “resistencia”.

La petición fiscal de Valle Roca fue publicada el pasado 30 de marzo junto a las de otros cuatro activistas cubanos, todos involucrados en un homenaje a los héroes nacionales José Martí y Antonio Maceo, realizado el 14 de junio de 2021 en la calle Zanja, donde lanzaron octavillas con frases martianas.

Valle Roca cubrió el evento como periodista independiente y publicó el video en Facebook. Es el detenido vinculado con este caso a quien más años le piden.

Para el activista Boris González el caso de Valle Roque constituye un secuestro que “exhibe la impunidad de la dictadura cubana”.

El pasado miércoles, su juicio quedó visto para sentencia. Según su esposa, la fiscal Sheila Montero no pudo presentar una sola prueba que demostrara que Yuri fue el líder de la citada protesta.

Valle Roca nació el 26 de agosto de 1961, un mes después de la visita a Cuba del cosmonauta Yuri Gagarin, por quien recibió su segundo nombre. Es nieto del entonces secretario general del Partido Socialista Popular, Blas Roca Calderío.