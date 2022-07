Joven cubano con discapacidad logra llegar a EE.UU. tras larga travesía por Nicaragua

Un joven cubano con discapacidad logró llegar a Estados Unidos tras emprender una larga travesía por Nicaragua para reunirse este 4 de julio con sus familiares en Miami, informó en Facebook el periodista en Miami de Univisión 23, Javier Díaz.

“Feliz día de la independencia a todos los cubanos que tenemos el honor de haber sido aceptados en un país libre como Estados Unidos. Quiero dejarles, a propósito, estas imágenes de un cubano de 32 años que llegó hace un mes al país por la travesía de Nicaragua”, dice el post de Díaz, difundido en su perfil de la citada red social.

También destaca que el joven cubano realizó el largo y difícil viaje con una discapacidad en su pierna izquierda para llegar a territorio estadounidense y celebrar, por primera vez, el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos.

Asimismo, anuncia una entrevista que le hiciera a su llegada a territorio estadounidense, junto a toda su familia, que se transmitirá esta tarde por Univisión 23.

Captura Facebook/Javier Díaz

En la última semana, también trascendió la llegada a Florida de un anciano cubano de 83 años, quien llegó hasta allí tras cruzar la frontera con México, luego de una travesía por seis países.

Esber Rodríguez, natural de Holguín, arribó al aeropuerto de Tampa, donde lo esperaban sus tres hijas y nietos con globos y banderas norteamericanas.

El anciano salió de Cuba el pasado 29 de mayo junto a su hijo Eduardo. Ambos realizaron un largo y difícil viaje que incluyó República Dominicana, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y el propio México.

Un mes antes, otra abuela cubana, de 82 años, llegó a territorio estadounidense, tras cruzar el peligroso río Bravo, en compañía de su nieto, para dejar claro que no hay límites para emigrar cuando se vive en una situación desesperada.

El periodista de Telemundo 51 Yusnaby Pérez logró captar el momento en el que la anciana arribó a suelo estadounidense por la frontera sur de Texas.

“Tuvimos muchas dificultades, pero al fin llegamos”, dijo la anciana, que se identificó como Marta, en declaraciones al periodista Yusnaby Pérez para Telemundo 51.

“Cuando me encontraron yo creí que me iba a morir. Estaba deshidratada y ellos hasta me cargaron y me montaron en su carro. Me dieron agua, me pusieron agua en el cuello y todo para que me sintiera mejor. Me atendieron muy bien”, añadió la anciana en referencia al buen trato que recibió de las autoridades norteamericanas una vez que cruzaron el río.

Un mes antes de esta noticia, trascendió que el cubano de 70 años Enrique Torreblanca, se reencontró con su hijo y conoció a su nieto tras una larga travesía desde Nicaragua.

Torreblanca también tiene una discapacidad y cruzó el río Bravo con una sola pierna para reencontrarse con su familia. Al amanecer del 25 de abril, Martínez cruzó auxiliado por otros dos migrantes cubanos que cargaron su pierna mecánica y una mochila.

La crisis política, económica y social de la isla ha empujado a la emigración a cubanos de todas las edades y en distintas condiciones físicas.

En junio, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) informó que el flujo migratorio cubano por vía terrestre alcanzó la cifra récord de 140,602 durante los primeros ocho meses del actual año fiscal (FY2022), que comenzó el pasado octubre.

Esos datos confirmaron oficialmente la mayor estampida de inmigrantes cubanos hacia territorio estadounidense en seis décadas, superando con amplitud al éxodo del Mariel de 1980, cuando en apenas siete meses arribaron unas 125,000 personas.