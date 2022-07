Anciana cubana denuncia falta de insumos médicos para operarse

Mireya Jiménez Calzada, una anciana de Trinidad que suele denunciar en redes sociales la realidad de Cuba, llamó la atención este lunes sobre la falta de insumos médicos en el país, lo que dificulta que se someta a una operación para aliviar el dolor que le afecta el seno y el brazo izquierdo.

En una directa publicada desde su perfil de Facebook, hizo responsable al régimen cubano por cualquier cosa que pueda pasar con ella si no logra solucionar su problema de salud. “Voy a amanecer muerta porque, por el dolor tan grande en este brazo y en este seno, estoy tomando todo tipo de cosas: diclofenaco, tramadol, paracetamoles, de todo, calmantes, no se me quita el dolor con nada”, afirmó Jiménez Calzada.

Señaló también que está teniendo dificultades para dormir y alimentarse, como consecuencia de la enorme cantidad de medicamentos que necesita consumir. Acusó a los principales gobernantes del país y a todos los que apoyan a la dictadura cubana, causante de toda la miseria y escasez que sufre el pueblo.

La anciana arremetió incluso contra la autoproclamada comunista española Ana Hurtado, por convertirse en vocera de la dictadura y sus líderes, a pesar de que ella vive en otro país, donde no tiene que sufrir ninguno de los problemas que aquejan al cubano de a pie. Dijo además que por su postura, Hurtado ya es mal mirada en su propia tierra.

“No existe un hospital donde me hagan una digna operación, como yo me lo merezco”, aseguró Jiménez Calzada en su video. “Anoche no dormí, tomando pastillas y no comí, tomando pastillas. Me voy a morir, sé que me estoy matando y no estoy pidiendo piedad, no le estoy pidiendo piedad a nadie”, advirtió.

Comentó que el propósito de la directa era llegar al mayor número de internautas posibles, e incluso a organizaciones internacionales de derechos humanos, para que se despierten todos los que aún defienden al gobierno castrista.

“Estoy acusando a este régimen cubano del abandono total de nuestro pueblo. ¿Qué puedo esperar yo una operación de ese seno y ese brazo cuando hay ocho pacientes (...) de operaciones neurológicas, con tumores, esperando operaciones y no hay donde operarlos, no tienen insumos?”, cuestionó la señora.

Aclaró que la responsabilidad no es de los médicos cubanos, pues estos están trabajando “a hacha y machete, porque los pobres, conozco muchos, conozco miles que no tienen con qué (...) curar a nadie”. Dijo también que estaba desesperada “y me da lo mismo inmolarme por mi pueblo que seguir viviendo, aunque yo quiero vivir, (...) yo quiero ver el final de esto”.

No es esta la primera denuncia que realiza Jiménez Calzada contra el gobierno de la isla. A mediados de junio mostró su indignación por la realización de carnavales en su municipio, en medio de la crisis actual por la que atraviesa el país.

La anciana, de 62 años, compartió un video en el que cuestiona la actitud de sus compatriotas de estar celebrando fiestas populares cuando tanta gente la está pasando mal. La mujer precisó que ella vive a dos kilómetros de Trinidad y a la misma distancia de Casilda, y en su casa se escuchaba la música.

También a inicios del mes anterior alertó a las personas e instituciones que quisieran enviar ayuda humanitaria a los afectados por las lluvias que afectaron al país en esas fechas, que sus donaciones irán a parar a manos del gobierno y no de las personas.

"No se vuelvan locos en el extranjero, ni instituciones, ni religiones, nadie se vuelva loco, en mandar ayuda humanitaria a no ser que vengan derechito a la casa de la persona damnificada, y le entreguen lo que le quieran dar", pidió en esa oportunidad.

La situación con los medicamentos e insumos en Sancti Spíritus resulta crítica. “Hoy tenemos en la provincia una falta de 120 medicamentos y de ellos más de 30 son de tarjeta control. Hay una situación muy crítica, el país había planteado que la situación iba a mejorar en el segundo semestre y hoy todavía no se vislumbra una respuesta al déficit, a pesar de las necesidades de los pacientes que requieren un grupo importante de medicinas con las que no contamos”, reconoció Carlos Alberto Blanco Robaina, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.