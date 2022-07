"Sin luz y bajo la lluvia", así cocina una mujer en medio de la crisis energética en Cuba

Una mujer cubana "presumió" en Facebook la peculiar cocina improvisada donde prepara los alimentos para su familia en medio de los prolongados apagones que afectan a la población de la isla caribeña.

"Como cocina el cubano, sin luz y bajo la lluvia", posteó en la red social, junto a varias fotografías de su cocina. También dijo que "se siente feliz".

En las imágenes, la mujer muestra un fogón improvisado con dos bloques y leña, el cual protege de la lluvia con ayuda de un paraguas y las hojas de una mata de plátano.

La cocina de leña o carbón es un método que se usó durante décadas en Cuba, hasta que a inicios de los años 2000 el régimen de Fidel Castro invirtió en cocinas eléctricas y el dictador pudo presumir en Televisión Nacional que las mujeres en la isla "por fin podrían pintarse las uñas", pues ya que no tendrían que lidiar con el tizne que generaban estos fogones.

La internauta, identificada como Ellen Báez, dice que vive en Chambas, en la provincia de Ciego de Ávila.

Varias cubanas reaccionaron al post, y lamentaron "la triste realidad que tenemos que vivir para poder dar de comer a nuestros hijos".

Otros elogiaron este modo de cocinar y aseguraron que "lo importante es no quedarse sin comer".

Sin embargo, en Cuba son cada vez menos los que continúan sonriendo ante la adversidad que resulta poner un plato de comida a la mesa cada día.

Recientemente una cubana que cocina en similares condiciones denunció que cada vez es más difícil cocinar, en medio de apagones de hasta 12 horas y cuando miles de casas en el país no tienen acceso al servicio de gas licuado.

También explotó recientemente la madre cubana Amelia Calzadilla, quien explicó que desde julio de 2021 –cuando el gobierno aumentó las tarifas de la electricidad– ella paga miles de pesos en corriente cada mes porque no tiene gas en su vivienda para cocinarle a sus hijas. Explicó que ha realizado varias gestiones para resolver el problema, pero todas infructuosas.

"Yo estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba, porque tú, ministro de Energía y Minas, que tienes esa barriga bien gorda de llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo, en tus manos está resolver este problema", dijo.

"¿No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione? Párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo", arremetió la joven.

Por último, dijo que "en cualquier momento me enfermo de los nervios porque mis hijos no tienen comida, no tienen zapatos, no tienen ropa... porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba. Vendan el país, véndanlo por provincias […] para que la gente pueda vivir dignamente", expresó en una directa que se hizo viral y conmocionó a miles de cubanos.

Sin embargo, la situación de los apagones en la isla parece que no va a mejorar en el corto y mediano plazo. La Unión Eléctrica de Cuba pronosticó para este miércoles apagones hasta aproximadamente las dos de la madrugada, pues estima que podrá generar solo el 94% de la energía que demandará el país.

Cuba atraviesa uno de sus peores momentos en la generación de electricidad, por falta de combustible y por el deterioro de sus centrales termoeléctricas. La población cubana, especialmente la del interior del país que depende de la electricidad para cocinar, deberá rescatar el olvidado fogón de leña.