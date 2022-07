Cubana en Cienfuegos denuncia inacción de la policía ante acoso sexual de un vecino

La cubana Cynthia Alfonso de Armas Domínguez denunció en redes sociales la inacción de la policía de Cienfuegos ante el acoso sexual que sufre de parte de un vecino con trastornos mentales.

La joven, vecina de la calle Colón, Nro. 105, en la localidad cienfueguera de Palmira, afirmó que ha presentado varias denuncias a las autoridades y al ministerio de Salud Pública y no se resuelve el problema.

Relató que aunque el caso se remonta al 1 de abril, la situación se agravó el lunes 5 de julio, cuando se puso a limpiar la casa y su vecino, identificado como Yolexis Iznaga Campo, empezó a acosarla mirando y vociferando por la cerca que protege la vivienda.

"Cerré la terraza y dio la vuelta y comenzó a hablar por mi frente de la casa, cerré el frente y se subió en la placa de un vecino que está contigua a la mía y me dio un escándalo el cual presenciaron todos mis vecinos donde me amenazó de muerte y que no le importa la policía, que para él son unos corruptos. Yo me siento acosada y CON MIEDO", afirmó en Facebook.

De Armas Domínguez, quien es madre de dos niños pequeños, teme que el problema con su vecino termine en una desgracia, afirmó.

Dice que este miércoles ella y su esposo fueron a pedir un despacho con la directora de Salud local y la funcionaria no los atendió.

Asimismo, cuenta que llegó a la estación de Policía de Palmira a las 9:00 de la mañana y cuatro horas después todavía no le habían tomado declaración, porque el oficial encargado, de apellido Peña, tuvo que salir sin dar explicación.

De acuerdo con De Armas Domínguez, el pasado 1 de abril comenzó el problema con Iznaga Campo, porque "se masturbaba y me llamaba por mi nombre", contó la mujer.

"Ese día discutimos por la cerca y me amenazó de muerte y diciendo que (ella) no sabía quién era él y lo que podía hacer, también amenazó a mi esposo", explicó en un extenso post publicado en la red social.

Cuenta que desde el primer momento acudió a la Policía a hacer la denuncia pero no hubo quien le tomara la declaración, y al día siguiente, cuando regresó, la mandaron al Policlínico a buscar la remisión de un médico de guardia para que pudieran recoger al causante del conflicto en un una ambulancia, "porque como es loco no se puede montar en el carro de la policía", le explicaron.

Aunque el médico le hizo la remisión, la policía no pasó por el sujeto hasta tres días después de la primera denuncia, y solo luego de que la mujer volviera a la estación a reclamar.

"Ese día (de abril) lo recogieron a las 11:00 am y ya a las 05:00 pm estaba de vuelta jodiendo y gritando horrores y amenazando", lamentó.

Asegura que "después de ese incidente yo no he tenido vida, me vela constantemente, espera a que mi esposo se vaya a trabajar para vociferar cochinadas y acosarme constantemente. Volví a la policía y me dijo el instructor Silvio que ese caso se iba a cerrar por peligrosidad y las amenazas que me hacía constantemente, NUNCA LO RECOGIERON", explicó De Armas Domínguez, quien asegura que presentó videos y fotos de "las cosas que hace" el acusado.

"No puedo prácticamente salir de mi casa", expresó la joven, quien cuestiona "¿dónde está la tranquilidad ciudadana de este país?".

Al menos 86 feminicidios se han producido en Cuba en los últimos dos años, según datos recopilados de manera independiente por una docena de organizaciones de la sociedad civil de la isla que enviaron una carta a las distintas representaciones diplomáticas existentes en La Habana para dar visibilidad a un fenómeno ignorado por el régimen en el poder.

Muchas de estas muertes pudieron evitarse con un buen procedimiento de la policía, pues como antecedentes tenían denuncias presentadas por las víctimas contra sus acosadores a las autoridades, indican los reportes.

Ante la ausencia de un registro oficial que permita conocer los daños ocasionaros por la violencia de género, colectivos feministas de Cuba criticaron a las autoridades por negarse a incluir el feminicidio en el Código Penal recientemente aprobado.

"El Estado cubano, además de no tipificar como delito la violencia de género, ha marcado brechas de desigualdad entre las mujeres de la sociedad civil independiente y el resto de la población, lo cual, ha traído como consecuencia la poca participación de las mujeres y la baja autoestima política, incrementando la inequidad de género y la desigualdad", resaltó el comunicado.

A pesar de las cifras presentadas durante los últimos dos años, el gobierno nunca se ha pronunciado públicamente a favor de las víctimas y sus familiares, cuestión que preocupa a la sociedad civil y demuestra el desamparo que sufren muchas mujeres.