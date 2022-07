Activista Manuel de la Cruz denuncia restricción de su movilidad víspera del 11J

El activista cubano Manuel de la Cruz denunció la restricción de su movilidad y el sitio de la Seguridad del Estado a su vivienda en La Habana, víspera del primer aniversario de las manifestaciones populares del 11J en la isla.

“Comenzó el sitio y la restricción de movilidad. Me asomé en la calle y allí estaba uno de los que ‘me atiende’. Me da sus buenos días y me comenta que no puedo salir”, expuso el activista este domingo en su perfil de Facebook.

También denuncia el intento de chantaje de la Seguridad del Estado de exponer su condición de paciente seropositivo VIH, tras interrogatorio durante este sábado.

“Lo más sorprenderte es que Pedro piensa que mis condiciones de salud son un secreto de Estado, que me avergüenzan o que supondrán para mí la muerte de mi coherencia como disidente”, sostiene el activista, sobre el intento de chantaje de represores del Ministerio de Interior.

Captura Facebook/Manuel D la Cruz

De la Cruz, apuntó, que no lo pueden chantajear “con exponer mi condición de seropositivo porque no supone para mí una vergüenza”.

“Soy el caso índice 35,264, la persona número treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro en haberse contagiado con el VIH en Cuba. Fui diagnosticado en el Instituto Pedro Kourí, el 10 de enero de 2021, y tengo allí una historia clínica, la 73 510”, señaló, además, sobre su caso médico.

También apuntó que “a la revolución cubana no tengo nada que agradecerle. A los médicos que han hecho su labor, sí. A esos que por un salario miserable se desgastan en los hospitales cubanos. Pero a la Revolución, nada”.

Además, señaló, que “la gratuidad de mi tratamiento lo ha pagado mi madre trabajando 35 años para el Ministerio de Educación, con uno de los salarios más injustos de la sociedad cubana”.

El activista sostuvo que, además, seguirá aceptando el tratamiento médico que recibe en la isla y que tomará cada “dugloteravir y cada insumo de la 3224, que cada mes son menos. Lo haré, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna, y en la medida de lo posible, lo haré”.

“No tienes que sentar a ninguno de los directores de las revistas para las que escribo y ‘comunicarle’ mi condición. Carlos Manuel y Maykel González Vivero lo saben desde que los conozco. Tampoco tienes que amenazarme con exponerme ante las personas que usualmente entrevisto. Y con el público de Facebook, ya ves lo que hago”, respondió el activista al agente que lo amenazó con exponer públicamente su padecimiento, una flagrante violación de sus derechos.

“¿Sabes, Pedro, como se llama tu actitud? SEROFOBIA. Y visto que viene desde ustedes como autoridades, serofobia sistémica. Yo eso no lo padezco. Mi condición, la que ustedes descubrieron cuando encontraron mi número de Caso índice hurgando sin mi permiso en mi billetera durante una detención, no me avergüenza. Recibir atención en el IPK, mucho menos”, comentó, además el activista.

Por último, reiteró, que aunque no se graduó de periodismo, se siente orgulloso “de lo poco o mucho que haya escrito, y no pretendo abandonar estas filas durante un buen tiempo, o toda mi vida”.

“No me puedes citar para pedirme cuentas por algo que publiqué en Tremenda Nota o en El Estornudo, y a la vez decir que ustedes no siguen o no les importa ‘mi trabajo’. Se cayeron por el barranco del absurdo hace rato”, argumentó el activista.

“¿Ya ves, Pedro, como yo si cumplo mi palabra? Me dijiste que no tenía valor para hablar de mi condición médica públicamente, y me reí. Aquí está. Me dijiste que no me ibas a poner patrulla, que fuera hoy a ver a mi mamá, y mañana a hacerme el carnet como tenía pensado, que no me ibas a sitiar. Pero tú sí que no tienes palabra. O a lo mejor sí, chico, pero queriendo cumplir tu palabra quizás alguien de más rango te manda a ti, te obliga y te presiona. Qué triste es tu caso, Pedro. Yo tan libre en mi sitio y mis palabras, y tú tan restringido en tu moto y en tu vida. Qué triste”, concluye en su publicación.

En los últimos días, han trascendido varias denuncias por el acoso de las autoridades de la isla a activistas, periodistas e integrantes de la sociedad civil, quienes están siendo vigilados, sitiados e interrogados por agentes de la Seguridad del Estado y la policía cubanas, a propósito del primer aniversario del histórico estallido social del 11 de julio de 2021.

La Seguridad del Estado mantiene sitiado este domingo en su vivienda al líder católico cubano Dagoberto Valdés Hernández, quien reside en la provincia de Pinar del Río.

“Hoy han puesto a dos hombres de guardia, vestidos de civil, en la Placita que está frente a mi casa”, denunció el propio Valdés Hernández desde su perfil de Facebook.

El intelectual también compartió con CiberCuba detalles sobre el acoso en su contra y apuntó que se acercó a preguntarles a los agentes por qué lo vigilaban y estos le respondieron que sería así por estas fechas para impedirle que saliera de su casa.

Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, sentenciado a 23 años de privación de libertad, tampoco puede abandonar su vivienda en el reparto La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo, pues en la misma esquina de su casa se encuentra apostada una patrulla.

El viernes último fue detenido el líder opositor villaclareño Guillermo “Coco”Fariñas. Su hija, Haisa Fariñas, informó sobre el arresto en su cuenta oficial de Twitter y explicó que el expreso político fue recogido en horas de la noche en “su propia vivienda por agentes de la Seguridad del Estado en patrullas 266 y 250. Se desconoce su paradero, no quisieron dar detalles del motivo de la detención y hacia donde lo trasladaron”.

También la activista Thais Mailén Franco afirmó el sábado último que en las proximidades de su casa se ubicaban ya varias patrullas de la policía y carros de ETECSA, seguramente monitoreando sus movimientos y comunicaciones.