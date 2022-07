ETECSA anuncia interrupción de servicios durante al menos dos días

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció la interrupción de varios servicios durante los días 16 y 17 de julio, como consecuencia de acciones de mantenimiento en los sistemas automatizados de oficinas y unidades comerciales.

Según una nota publicada por el semanario Tribuna de La Habana, durante esas dos jornadas se detendrán “la activación de líneas móviles, las recargas, los cambios de SIM y de titularidad, así como la venta de equipos, accesorios y cupones”.

El monopolio cubano de las telecomunicaciones solo mantendrá por esos días “las opciones de los Agentes de Telecomunicaciones, las aplicaciones de pago electrónico y los Servicios en Línea de su sitio web”. El texto no ofrece detalles sobre las consecuencias de estas reparaciones en las líneas de telefonía o el acceso a internet.

La planificación de ETECSA llega luego de que cientos de vecinos de la localidad de Los Palacios, en Pinar del Río, protestaran en las calles, durante la noche de este jueves, como consecuencia de los constantes apagones, el déficit creciente de alimentos y medicinas y el incremento de la represión y la censura por parte de las autoridades.

Para evitar que circularan por las redes sociales y otras plataformas virtuales el régimen castrista limitó el acceso a internet de la isla. Inventario, publicación especializada en periodismo de datos confirmó que los cortes en este servicio se registraron a partir de las 12:50 am y hasta la 1:40 am, aproximadamente.

Los residentes en Pinar del Río, Guanabacoa, Plaza, Diez de Octubre, Playa, Holguín, Matanzas, Varadero, Cienfuegos y Santa Clara reportaron afectaciones en el acceso a la red de redes, en tanto los perfiles de ciudadanos que defienden a la dictadura se apuraron a publicar fotografías de las ciudades vacías y en calma, para intentar disimular el clima de inestabilidad y tensión política que se respira en el país.

"En Cuba no pasa nada, todo está normal. Es normal que un viernes a las 3 de la mañana estén los ministros, los viceministros y las cuentas oficiales de los ministerios tuiteando sobre lo normal y tranquilo que está todo", ironizó al respecto el cuentapropista Camilo Condis, desde su cuenta en Twitter.

Este jueves el sacerdote Alberto Reyes, un crítico constante de la política represiva del régimen cubano, denunció que llevaba cuatro días sin acceso a internet. “A la situación desesperante de apagones, calor, mosquitos y un largo etcétera, se ha sumado el hecho de que llevo cuatro días sin internet, coincidentemente alrededor de la fecha del 11 de julio”, afirmó el religioso.

Reyes aseguró que los celulares de personas cercanas a él han tenido cierta estabilidad en el servicio, mientras él batalla para acceder a las redes. “De momento he entrado a Facebook y me he fijado en el conocido ‘¿Qué estás pensando?’, y mi mente se ha iluminado, porque me he dado cuenta de que estoy pensando plantarme delante de la oficina de ETECSA en Esmeralda, donde vivo, con un cartel que diga: ¡ETECSA está bloqueando mi acceso a internet’”, apuntó el sacerdote.