Manifestante del 11J en Ciego de Ávila denuncia amenaza de muerte por parte de autoridad penitenciaria

Cárcel cubana (imagen de archivo) Foto © Captura de video / América TeVe

El activista cubano Humberto Paz Gutiérrez, manifestante durante las históricas protestas del 11J en Cuba, denunció haber recibido amenazas de muerte de parte de una autoridad de la institución penitenciaria donde se encuentra cumpliendo 5 años de privación de libertad.

El miembro del Consejo de Relatores de Cuba, que cumple sentencia en la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, habría sido amenazado de muerte por un oficial de guardia, de apellido Macías, según relató a sus familiares durante una conversación telefónica grabada por estos.

“El problema fue con el oficial de guardia, Macías. Yo estaba haciéndole una reclamación respecto al ‘soleador’, porque él dice que es obligatorio, y yo le discutí que es un derecho del recluso”, se le escucha decir a Paz Gutiérrez en la grabación difundida en un reportaje de Yolanda Huerga para Radio Televisión Martí.

Tras la discusión con el funcionario de prisiones, “me sacó a empujones, me llevó para la celda [de castigo], y en la celda me amenazó de muerte”, contó el activista de 41 años a sus familiares.

Según Paz Gutiérrez, el uniformado le dijo “que él si está loco, que me mataba y que aquí no pasaba nada”, en una declaración que mezcla las amenazas con el sentimiento de impunidad propio de los represores del régimen cubano.

El Reglamento del Sistema Penitenciario cubano establece que “el tratamiento a dispensar a las personas privadas de libertad será de respeto a su integridad física, psíquica y a la dignidad humana, sobre la base de las buenas prácticas en relación con la protección y promoción de sus derechos y garantizar su seguridad”, indicó el citado medio, refiriendo el artículo 4 de dicho reglamento.

Paz Gutiérrez aseguró que transmitió al director de la prisión de Canaleta, conocido como Landy, los hechos ocurridos el pasado 13 de julio.

“Yo le di las quejas sobre lo que había pasado y me contestó, en mi propia cara, que yo soy un chismoso. Después me tiró la mano por arriba y me dijo que todo estaba bien, y que, [respecto al soleador] me iba a enseñar el reglamento, pero nunca me lo mostró”, relató el preso político.

Miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Paz Gutiérrez fue condenado a 5 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, luego de participar en las protestas masivas del 11J.

El activista fue apresado por la Seguridad del Estado el 22 de julio y la Fiscalía Municipal de Ciego de Ávila dictó contra él una medida cautelar de prisión preventiva.

“Mi hijo fue detenido aquí en nuestra vivienda sin orden de arresto. Vinieron cuatro agentes del Ministerio del Interior a llevárselo. Estuvo diecinueve días en el Departamento Técnico de Investigaciones, luego lo pusieron en la cárcel de Ceballos”, declaró su madre, Marta Gutiérrez, tras su detención.

“Dicen que él sale en los videos de las cámaras de seguridad de la zona donde rompieron los cristales de las tiendas, pero no lo tienen tirando piedras. Está detrás en un gran grupo. Esa filmación yo no la he podido ver, solo la tiene la policía política”, añadió.

Las amenazas y manipulaciones de las autoridades de la prisión de Canaleta contravienen el Reglamento, que estipula que los reos tienen el derecho a acceder de forma permanente “a la información escrita sobre la reglamentación interna del lugar de internamiento, y en especial sobre su situación legal y lo relacionado con los derechos, beneficios, obligaciones y prohibiciones establecidas”.

Lo anterior se lo confirmó a Paz Gutiérrez la fiscal que según dijo “viene todos los meses a vernos a nosotros (los presos por el 11J)”.

“Le pregunté sobre el ‘soleador’ y me dijo que es un derecho, no una obligación”, precisó el prisionero de conciencia, cuya integridad física fue presuntamente amenazada por los oficiales que tienen entre sus funciones velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de las instituciones penitenciarias del régimen cubano.