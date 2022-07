Thalia rescata a un ratón de morir ahogado en su piscina y se vuelve viral

Como amante de los animales, Thalia tuvo que hacer algo cuando se encontró con un ratón ahogándose en su piscina. Y por suerte para todos, la artista mexicana lo grabó y lo compartió en sus redes sociales para disfruté de todos sus fans, protagonizando así uno de los virales de la semana.

La Emperatriz de la Belleza es una de las artistas más activas en las redes sociales, donde mantiene al tanto de sus fieles incondicionales de su día a día. Frecuentemente, el contenido que comparte se vuelve viral entre los cibernautas, que adoran ver sus ocurrencias y sus aventuras. Y la última que publicó en TikTok y más tarde en Instagram tuvo ese resultado. ¡Viralísimo!

Titulando el vídeo como "el rescate del ratón", la intérprete de "No me acuerdo" mostró cómo le salvó la vida a un animalito que casi muere ahogado tras caer en su piscina. Por suerte, la cantante llegó a tiempo para rescatarlo y gracias a una larga servilleta logró que saliese del agua.

"Acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana. Miren lo que es, pobrecito. ¿Qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando. Ay no, no, no. Por favor", se escucha decir a Thalia en los primeros segundos del vídeo, mientras enseña al ratón dentro de la piscina. A continuación, le lanza la servilleta al agua para que le sirva de puente al animal y así salir del agua. Lo que finalmente logra.

El vídeo se ha convertido en una de las últimas sensaciones de TikTok, donde el audiovisual supera lo 11 millones de reproducciones.

"Eres lo máximo que lo salvaste", "El video más tierno del año", "Es de los videos que más amo", "El ratoncito llegando a casa: ¡NO ME LO VAN A CREER!" o "La heroínas no tienen capas", son algunos de los mensajes que le dedicaron a Thalia en el tablón de este vídeo.

