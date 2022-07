Abejas Memes visita la Plaza de Marianao

El youtuber Ahmed Rodríguez, conocido popularmente como Abejas Memes, hizo una sorpresiva visita a la "Plaza de Marianao" y mostró por qué los cubanos dicen que "hay de todo" allí.

"Bueno, mis amores, me encuentro aquí en la Plaza de Marianao, mi municipio, porque ustedes saben que Marianao está riquísimo, tenemos de todo, miren..." y mostró un surtido mercado capitalista, lleno de frutas, verduras, yogures, cárnicos, etc.

Las imágenes no tienen nada que ver con los mercados cubanos que se caracterizan por estar desabastecidos, sin productos lácteos, sin variedad de cárnicos, con viandas y frutas llenos de tierra y últimamente hasta se venden los víveres en el espacio público, en calles, jardines y parques.

"¡Miren! Cantidad de dulces, solamente aquí en la República de Marianao. ¡Sufran! Miren como tenemos pizzas, como tenemos carnes, como tenemos de todo en Marianao y mira... ¡Tenemos pollo que nunca nos falta!", bromeó el youtuber mientras recorría un supermercado fuera de Cuba.

Facebook: Punto y Coma nació en Marianao, y eso nadie puede quitarlo.

El vídeo es una respuesta al medio de prensa oficialista Canal Habana, que este fin de semana publicó un reportaje en el que entrevistan a residentes de Marianao y aseguran que ese municipio de la capital cubana está "rico y hay de todo".

"Marianao es pa' gozar. Hay de todo, comida, agua, corriente. No se nos va la luz, tenemos agua las 24 horas… El pollo de población nos dan cantidad, cantidad… Todos los días tenemos pollo. No tenemos colas, no hacemos colas", dijeron los entrevistados.

El reportaje se hizo viral y la mayoría de las personas lo interpretó como una burla de los habaneros al sistema de la Televisión Cubana. El propio Abejas Memes publicó una primera reacción al vídeo en su canal, donde felicitó a los cubanos que dieron declaración al medio oficialista.

"¡Me encantan estos personajes! Los felicito. ¡Que chucho! Es la primera vez que alguien se ríe de la Televisión Cubana, en la misma televisión", dijo.

Facebook Ulises Toirac

También el humorista Ulises Toirac se refirió en sus redes sociales al reportaje de Canal Habana. "Intendente de Marianao declara independencia del municipio del resto del país. 'República Dreammocrática de Marianao' se llama el nuevo Estado", comentó.

Facebook Enrique del Risco

Otra persona que reaccionó al reportaje fue el escritor y humorista cubano Enrique del Risco. "'Marianao' es la manera de decir 'Miami' en la Televisión Cubana sin que te censuren", dijo.

El trabajo periodístico desató numerosas críticas, burlas sarcásticas y memes en las redes sociales. Los cubanos juegan con la imagen de Mariano como su fuera un paraíso dentro de Cuba; otros bromean con anuncios de permutar para ese municipio y hasta lo han declarado una república independiente dentro de la isla.