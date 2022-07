HUMOR: Cubanos comienzan a emigrar en masa hacia Marianao

Una nueva oleada migratoria de cubanos se desató con destino al municipio habanero de Marianao, tras el reciente reportaje que presentó una imagen idílica de esta localidad, en la que reina la felicidad, no hay apagones, siempre hay agua corriente y abunda la comida.

Las declaraciones de vecinos marianenses a un programa del Canal Habana, afirmando que “Marianao es una ciudad próspera” en la que “no hacemos colas, no se nos va la luz, tenemos agua las 24 horas y nos dan cantidad de pollo”, impulsó una “migración masiva” de cubanos que volcaron su ironía en redes sociales buscando cómo llegar a semejante “paraíso”.

Captura de pantalla Facebook / Dunieski Perez

“Permuto una casa en Miami, Florida, con piscina, por un cuarto en Marianao y doy vuelto encima”, dijo Dunieski Perez en Facebook.

“Bravo, Marianao es ahora la mejor metrópolis. Todos los que viven ahí cuentan lo felices que son”, le comentó un usuario. “Marianao, cede de las Olimpiadas de 2032 y del mundial de fútbol 2026... Ciudad que progresa”, indicó otro.

En un video compartido por una cubana residente en Italia se ve a un grupo de personas (al parecer extranjeros que han visto la oportunidad) que piden a coro irse a vivir a Marianao. “Todo el mundo quiere irse para Marianao”, dice la cubana mostrando la ilusión y el entusiasmo de los futuros vecinos de la localidad. “¡Marianao, estamos llegando!”, gritaron.

“¡Atención! Ante la ola repentina de personas emigrando a Marianao, después que se dieran a conocer la magnífica calidad de vida de sus habitantes, las autoridades han tenido que tomar medidas. Se dice que hay una caravana procedente de Playa intentando cruzar de Cuidad Libertad”, reportó el activista cubano Adelth Bonne Gamboa.

Como era de esperar, llegar y establecerse en el nuevo destino soñado por los cubanos suscita muchas dudas, entre ellas cuestiones legales que han sido ventiladas a través de las redes.

“Los nacidos en Marianao que vivan en otros municipios, ¿tienen derecho a reclamar la ciudadanía de Marianao?”, preguntó Azula en Twitter. “Me enteré de que si entras ilegal te devuelven al municipio que hace frontera para que tramites tu asilo desde ahí. Hay gente que no pasa el miedo creíble”, le adelantó Pete García.

“Oye, yo nací en Maternidad Obrera, ¿eso cuenta? ¡Que me hago ciudadano ya!”, señaló otro cubano tentado por la idílica vida que disfrutan los marianenses. “No, no, no queremos más inmigrantes aquí, que se nos acaba el pollo”, declaró un vecino, en lo que empieza a manifestarse como una corriente xenófoba dentro del privilegiado municipio.

“Llegué a Marianao”, dijo aliviado un emigrante irregular cubano que consiguió traspasar las fronteras del municipio y compartió un video por Tik Tok de su llegada a la desarrollada urbe con el tema ‘El Campeón’ de fondo musical. Interpretada por El Kimiko y Yordy X Michel Boutic, el tema es utilizado con frecuencia en los videos de cubanos que consiguen llegar a Estados Unidos.

“A todos los que me han escrito con la intención de volver a Cuba para vivir en Marianao: ¡Ahora se joden por irse, se lo perdieron, so gusanos!”, dijo el escritor Ángel Santiesteban-Prats, que demostró su clarividencia permaneciendo en Cuba a pesar de la represión que se vive en toda la isla, salvo -por supuesto- en Marianao.