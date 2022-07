Cubano se hace viral tras mostrar un supermercado de Holguín en TikTok

El tiktoker cubano identificado como Nesty WTF logró más de 2.8 millones de reproducciones en un video en el que muestra una tienda en MLC en su natal Holguín.

El joven comenzó diciendo que, aunque pretendía documentar para sus seguidores cómo son las tiendas en dólares en Cuba, solo había podido entrar a una debido a las largas colas que hay que hacer en cada uno de estos establecimientos para poder comprar.

Estantes repletos de una sola marca de papel sanitario, bandejas plásticas, utensilios de cocina, sillas plásticas, bebidas alcohólicas.

"Si miras a tu derecha, otro estante con papel sanitario (...) Aquí una sombrilla, más bandejas, utensilios de cocina como agarraderas, tazas. Básicamente en esta parte es eso", relató el tiktoker.

El joven también mostró las escasas opciones de productos de higiene personal, algunas ni siquiera entre los artículos básicos, y los únicos tres tipos de proteína animal en la sección de alimentos: pechuga de pollo, pavo y lomo de cerdo.

"Este paquete que le muestro de cerdo cuesta 16 dólares, equivalente al 76,1 por ciento del salario mínimo [en Cuba]", dijo.

Otro de los artículos que mostró fueron copas de cristal medianas, que costaban 12.25 dólares cada una.

Al final del recorrido, Nesty explicó que los cubanos no ganan en la moneda en la que se vende en estas tiendas y que en las tiendas en moneda nacional hay muchísimo menos.

"Al cubano no le pagan en ese tipo de moneda, solo es posible obtenerla mediante alguien en el extranjero que le ponga o comprarlo en la calle a personas que la obtengan de la misma vía", explicó.

Además señaló que 1 MLC equivale a 100 pesos cubanos y que el salario mínimo en Cuba es de 2,100 pesos, lo que equivale a 21 MLC. "Básicamente, si comprabas dos copas ya estabas sobrepasando el salario mínimo", recalcó.

Captura de pantalla / TikTok Nesty WTF

Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar: "Es como si vivieran detenidos en el tiempo", "El comunismo solo funciona para hacer ricos a los que controlan", "Para los que les gusta el socialismo", "Qué triste", "Cuba se quedó atrapada en el tiempo 1970", "No puedo entender como el pueblo no hace nada por cambiar el gobierno, y es más, los defienden", "Ojalá que lo vean los de izquierda que dicen que Cuba es un paraíso para todos".

También hubo quienes justificaron la escasez y la crisis en Cuba con el embargo de Estados Unidos, comentarios que otros usuarios se encargaron de rebatir: "Los socialistas que viven en países capitalistas vendrán a decirte que es mentira o que es culpa de USA", "¿Y como es q no quieren nada de USA y venden en dólares, no lo entiendo", "EE.UU. exporta a Cuba casi 84 mil toneladas de carne de pollo en los primeros tres meses del año".