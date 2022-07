Ya está aquí “Renaissance”, el nuevo disco en solitario de Beyoncé

Luego de seis años de espera, los fans de Beyoncé vuelven a estar de fiesta con el estreno de su nuevo álbum en solitario Renaissance.

Aunque en los últimos tiempos la artista había formado parte de otros proyectos musicales, este es el primer disco que lanza sola luego de Lemonade (2016) y el séptimo de toda su carrera.

Renaissance, álbum cuyo nombre remite al amplio movimiento cultural que se vivió en Europa durante el siglo XV, está compuesto por 16 piezas.

"Entonces, el álbum se filtró, y todos esperaron hasta el momento adecuado del lanzamiento para que todos puedan disfrutarlo juntos", escribió la intérprete de "Halo" en su cuenta en Instagram.

La cantante confesó que nunca había visto algo así al ver las reacciones de sus seguidores: "No puedo agradecerles lo suficiente por su amor y protección. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por ser pacientes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y disfrutar de la música. Continuaré dándolo todo y haré todo lo posible para brindarles alegría".

La Queen B había compartido con sus fans en Instagram sentimientos e intenciones mientras preparaba este disco.

“La creación de este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar una vía de escape en una época de miedo para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía”, escribió la diva en la red social.

“I´m That Girl”, “Cozy”, “Alien Superstar”, “Cuff It”, “Energy”, “Break My Soul”, “Church Girl”, son algunos de los títulos que conforman el álbum.

Beyoncé anunció su nueva producción discográfica el pasado junio, justo el mismo día en que salió a la luz su portada para la revista británica British Vogue, en la que una vez más lució espectacular.

En estos seis años en los que la cantante no lanzó ningún disco en solitario, trabajó en la banda sonora de El Rey León y el álbum Everything Is Love (2018) junto con su marido Jay-Z, a quien se unió para formar el dúo The Carters.

