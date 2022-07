Yulién Oviedo se cansa: "Aquí tiene otro artista más que ya no quiere vivir en Cuba"

Yulién Oviedo se ha cansado de vivir en Cuba, donde cada día ve a más familiares y amigos marcharse en busca de una mejor vida porque en su propio país no pueden "vivir dignamente".

El reguetonero explotó en sus redes sociales con un post que, aunque no tiene un destinatario específico, abarca su sentir y frustraciones.

“Iba a hacer una directa o un live como quieran llamarle, para c*** en la madre de unos cuantos HP, cómo suelo hacer pues ya saben que soy bastante impulsivo, pero me di cuenta que con eso solo lograría darle contenido a unas cuantas páginas por unos días y punto, no resolvería nada”, escribió Yulién en su cuenta de Instagram.

“Es lamentable ver de cerca cómo acaban con un país y con la cultura del mismo, cada día más amigos y familiares emigran porque no pueden vivir dignamente, y quieren una vida mejor para sus hijos, yo también quiero una vida mejor para el mío, por eso me mato trabajando porque a mí nadie me ha dado nada, yo me busco mi dinero y la vida desde los 4 años”, añadió.

Yulién se refirió también al poco valor que tiene el pueblo cubano para el régimen y sus instituciones: “Es muy triste ver que un extranjero vale más que nosotros mismo y tienen más derechos que los que nacimos aquí”, dijo en ese sentido.

“Ya me cansé, aquí tiene otro artista más que ya no quiere vivir en Cuba”, sentenció el reguetonero, quien lamenta “que cada día seremos más”.

Oviedo se suma a los miles de cubanos desde la isla que la ven destruirse cada día más, y a sí mismos sin la posibilidad de un futuro y una vida mejores, y encuentran en la migración su única salida: “Siento pena de mi pueblo, de mi gente y siento un dolor inmenso por mi país, del que cada día queda menos”, cerró el intérprete su publicación.

El pasado año Yulién Oviedo estuvo en el centro de las críticas del exilio cubano cuando en medio de una entrevista dijo que no creía que en Cuba hubiera una dictadura.

Poco después pidió disculpas a Miami y a todos los que se sintieron ofendidos por sus declaraciones y se retractó de sus palabras afirmando que “desafortunadamente en mí país sí hay una dictadura”.

A inicios de este año el cantante anunció su retiro de la música y dijo que no quería “más polémicas, más enredos, más enemistades, me afecta el odio que existe entre nosotros, se acabó”.

No obstante en abril explotó contra aquellos que le piden definirse políticamente y "todos los que me están haciendo una campañita innecesaria con el chantaje de que hasta que no me pronuncie en contra del gobierno no voy a hacer un show".

Tras su post de este viernes, manifestando su hartazgo muchos de sus seguidores le manifestaron su apoyo.

"Hermano estoy contigo en todo momento cuando estés listo para el siguiente paso . Aquí estoy para ti y tu familia"; "Rectificar a tiempo es de sabio"; "Aguantaste bastante y trataste de hacer lo posible e imposible por mantenerte fuerte, pero los tiempos de Dios son perfectos y creo que mejor dicho no puede ser. Bendiciones y palante que usted es un talento desde que nació"; "Muy bien dicho hermano así es la cosa, para alante y Viva Cuba Libre de descaro y represión"; "Mano pero eso tu lo tienes q saber desde hace tiempo", se lee entre los comentarios, donde también algunos le reprocha que no lo hiciera antes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.