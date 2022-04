Yulién Oviedo explota contra quienes le piden que se defina políticamente

Yulién Oviedo Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Yulién Oviedo y su definición política siguen en el centro del debate. Las presiones para que hable sobre la situación en Cuba, la represión, los presos políticos y deje de presentarse en la isla han sido tales que el artista explotó en sus redes sociales.

Oviedo, que en más de una ocasión ha dado declaraciones contradictorias sobre la situación política en Cuba, dedicó un ofensivo tweet a todos los que le están haciendo "campañita" y "chantaje".

"Radio, TV, promotores, influencers, youtubers, supuestos amigos, todos los que me están haciendo una campañita innecesaria con el chantaje de que hasta que no me pronuncie en contra del gobierno no voy a hacer un show, déjenme decirles algo, ES LA PINGA MIA PA TODOS USTEDES!!!", escribió el cantante, que acompañó su mensaje con un emoji del dedo del medio.

La prolongada polémica de Yulién Oviedo alcanzó su momento cumbre cuando el excantante de la Charanga Habanera dijo que no podía responder si en Cuba había o no una dictadura porque desconocía el concepto de esa palabra. Poco después, el artista se disculpó.

"Sinceramente no me sentí capacitado para responderle esa pregunta a esa persona, di la respuesta equivocada. Si los ofendí, pido aquí desde lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas, porque no fue eso lo que quise decir", dijo entonces.

Sin embargo, su popularidad en Miami alcanzó sus índices más bajos y el artista comenzó a recibir peticiones de cubanos residentes del sur de Florida, de que se definiera políticamente. Las reacciones de Yulién Oviedo han sido, cuando menos, controversiales.

En el verano pasado, el cantante disparó sus dardos contra los artistas cubanos que escribieron canciones por la libertad de Cuba después del 11 de julio y aseguró que "están sacando son tremendos mojones para quedar bien".

A finales de año, resaltó que "me cancelaron un concierto en el país de la supuesta democracia" y ha subrayado en varias ocasiones que en Miami hay una campaña en su contra, un tema al que respondió en su canción "Haters".

