Bajo reclusión domiciliaria por protestar contra apagones en Jagüey Grande: “Solo exigimos nuestros derechos” 

El cubano Leonardo Yosmel Pérez Arias fue puesto en libertad este lunes y se encuentra en reclusión domiciliaria por protestar contra los apagones junto a otros vecinos del Central Australia, en Jagüey Grande, provincia de Matanzas.

Pérez había sido arrestado el domingo, acusado de ser el "cabecilla" de la manifestación y citado a la estación local de policía con el pretexto de hacerle una “entrevista”. En estos momentos está bajo investigación por el delito de “incitación a delinquir”, dijeron familiares a CiberCuba.

“Como uno no sabe de leyes, uno está a la deriva, sin saber nada. Yo quiero ir a la policía de aquí, de Jagüey Grande, para que me expliquen por qué, sin causa probable para su detención ni para hacer lo que ellos hicieron, ahora me lo tienen bajo arresto domiciliario”, dijo Danni María Arias Guevara, su madre, a este medio.

De acuerdo con la señora, a las 4:00 de la tarde del domingo 31 de julio, tras dos horas de espera frente a la estación policial, “el delegado de la unidad” informó a los padres del manifestante que el joven sería trasladado para el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido por “el Técnico”, en Matanzas.

“Yo me le enfrenté, le dije que por qué se lo iban a llevar, que él no era el único que se había manifestado. Y ellos [la policía] me dijeron que sí que se lo levaban y que al otro día ellos lo regresaban para la casa, que eso era para hacerle unas preguntas”, agregó la madre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo de personas frente a la policía y también en la sede del gobierno local exigiendo explicaciones sobre el arresto del joven manifestante.

“Cuando el barrio se entera que ya se lo quieren llevar para el Técnico y que no era para hablar con él, el barrio entero va para la policía. Y cuando la policía ve que el barrio se le para ahí, lo trasladan por detrás”, cuenta Alexis Ayala Arias, primo hermano del joven y quien notificó de la excarcelación en redes sociales.

Captura de Facebook / Yo amo a Jagüey

Pérez no fue el único procesado. Una mujer de identidad desconocida está pendiente a juicio por participar en la misma protesta. A ella “le pusieron una fianza como por la alteración del orden o por incitación”, mientras que a Pérez “fue el único que se llevaron detenido para el Técnico de Matanzas porque supuestamente para ellos [la policía] él fue que empezó todo”, precisó Ayala y negó que su familiar fuera líder de la protesta.

Según Ayala, su primo fue trasladado para Matanzas sin sus medicinas. “Y ahí fue cuando nosotros empezamos a decir cosas a la policía, no nos hacían caso y mi tía y todos los que estábamos allí fuimos para frente al gobierno”, recuerda.

Una de las razones de los vecinos de Australia para que liberaran a Pérez, es su delicado estado de salud. El cubano está bajo estudio médico por unos linfomas de los que se desconoce cuan invasivos son.

También hace unos meses sufrió un episodio cardiovascular, cuyo tratamiento incluye intervención quirúrgica aun pendiente y medicamentos diuréticos y antihipertensivos como la Espironolactona y el Atenolol, explicó su madre.

“Ese medicamento él lo toma 9:00 de la mañana y 9:00 de la noche, y se lo vinieron a dar a las 5:00 de la tarde porque se plantó y dijo que no quería hablar con nadie, que no lo sacaran más [de la celda] que él no tena nada que declarar”, precisó la señora.

“A él lo interrogaron tres veces, y lo que le preguntaban en los interrogatorios era que por qué él había salido a manifestarse”, agregó y resaltó que la policía insistía en catalogar a su hijo erróneamente como “el cabecilla principal de la manifestación”.

Pérez fue trasladado de la unidad de policía de Jagüey Grande al Técnico de Matanzas entre las 8:00 y las 11:00 p.m. del domingo. Allí permaneció detenido durante toda la noche y parte del día siguiente.

Fue liberado alrededor de las 6:00 de la tarde, aunque su familia no lo vio hasta bien entrada la noche de ese lunes porque no tenía en que trasladarse desde el centro de detención a su poblado, ante la negativa de los oficiales de devolverlo a su casa, como habían prometido a la madre.

“Él no se puede alterar y ellos lo están provocando”, asegura la madre en referencia a las fuerzas represivas. “Nosotros no estamos manifestándonos para hacer vandalismo ni ninguna de esas cosas. Nosotros estamos exigiendo nuestros derechos, y eso es lo que ellos no acaban de entender”, sentenció.

Decenas de habitantes del poblado de Australia habían protagonizado dos protestas pacíficas por los prolongados apagones, la más reciente de ellas ocurrida el sábado pasado. Gritos de “¡libertad!” y “¡no nos quiten más la corriente!” se escuchaban en los videos compartidos en las redes sociales.

La localidad matancera se suma a una creciente ola de manifestaciones pacíficas ante la crisis energética en el país que, junto a la inflación y la escasez de alimentos y de medicinas, multiplica el clamor popular en las calles y pone en jaque a las autoridades.

Desde el estallido social del 11J, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) ha registrado 3,266 protestas en Cuba, de las cuales 1, 713 ocurrieron en el primer semestre de 2022. Solo en la última semana ha trascendido la ocurrencia de, al menos, 15 protestas en 13 provincias del país.