Animalistas cubanos denuncian las condiciones de abuso y explotación en que viven los animales en Finca de los Monos, en La Habana

Foto © Collage Facebook/Cuba contra el Maltrato Animal

La animalista cubana Valia Rodríguez denunció la falta de bienestar y las condiciones de abuso y explotación en que viven los animales en la llamada Finca de los Monos, en La Habana.

(Foto: Facebook/Cuba contra el maltrato animal)

“No es la primera vez que hacemos la denuncia de las condiciones de NO BIENESTAR y de abuso en que viven los animales que se EXPLOTAN en la llamada La Finca de los Monos. No son tratados como seres vivos, si no como cosas; pero además como cosas de poco valor. Muchos automóviles y celulares reciben mejor atención y cuidado”, explicó Rodríguez en una publicación difundida en el grupo de Facebook Cuba contra el Maltrato Animal, en el que constan más de 10 mil seguidores.

(Foto: Facebook/Cuba contra el maltrato animal)

La publicación, que cuestiona al Estado la falta de aplicación en este caso del Decreto-Ley de Bienestar Animal firmado este año fue acompañada de lamentables imágenes donde se ven monos en jaulas de pequeñísimas dimensiones, que no les permiten moverse.

“¿Dónde está la supervisión a los minizoo, que es obligación de Sanidad Animal Cuba? ¡RESPUESTAS! Basta YA (…) ¿Dónde está el ejemplo desde el Estado del respeto por los animales? ¿Dónde está la exigencia de la responsabilidad? ¿Quién responde?”, cuestiona la publicación, que precisa que ya interpusieron una denuncia en la oficina Atención a la Población y piden respuestas al Ministerio de Agricultura.

(Foto: Facebook/Cuba contra el maltrato animal)

Valia Rodríguez apunta que ante un proceder que tienen un origen institucional, como en este caso, no debe haber quien se asombre de actos de crueldad animal en el resto de la población

“La sensibilidad y el respeto se educan”, concluye el texto, del que también se hizo eco en sus redes sociales la organización Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA).

En febrero de 2021 se firmó el Decreto-Ley de Bienestar Animal, un anhelo de los defensores de los animales en la isla, aunque no se dio a conocer el contenido de la ley hasta abril.

El Consejo de Estado de Cuba aprobó el 10 de abril de 2021 una normativa que incluye multas de entre 1.500 pesos y hasta 4.000 pesos a quienes maltraten, impulsen peleas o le provoquen la muerte a cualquier animal.

La norma jurídica considera y protege como animales a "cualquier mamífero, ave, abejas, reptiles, peces, moluscos, crustáceos y anfibios" y entiende por bienestar animal, "el adecuado estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere".

Exige que los animales "deben ser atendidos, cuidados y protegidos por el hombre" y prevé multas de entre 500 y 4 mil pesos cubanos (21 y 167 dólares) para los infractores.

Sin embargo, las prácticas de maltrato animal no han parado tras la entrada en vigor de la Ley. En septiembre, las imágenes de un caballo moribundo en La Habana Vieja, con signos visibles de desnutrición, conmocionaron las redes sociales.

A ello se suman la cifra creciente de accidentes de tránsito motivados por animales sueltos en la vía, una queja recurrente de los conductores de largas distancias en el país.

En el caso de los zoológicos, las quejas son también recurrentes. A finales de octubre, vecinos de Cumanayagua, en Cienfuegos, lanzaron una queja ante las críticas condiciones del zoológico de esa localidad, donde los pocos animales que quedan apenas tienen condiciones para vivir.

Los animalistas siguen recordando que falta mucho para la protección de los animales en Cuba y reclaman al Estado, en especial, que comience a dar el ejemplo cuidando la protección y el bienestar de los animales bajo su cuidado en los diferentes zoológicos existentes en todo el país, que discurren bajo gestión estatal.