Actualización 7 sobre incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas

Base de Supertanqueros de Matanzas Foto © Cubadebate en Facebook

El gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que había iniciado la búsqueda de los restos de las 14 personas desaparecidas desde la explosión del segundo tanque de combustible el sábado, mientras los familiares de las víctimas lloran y confirman sus muertes en redes sociales.

Incendio en Matanzas bajo control y sin riesgo de explosiones, afirman bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Cuba informó el miércoles que el incendio de grandes proporciones en la Base de Supertanqueros de Matanzas se mantiene controlado y sin riesgo de explosiones.

En conferencia de prensa el teniente coronel Alexander Ávalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos, dijo que el enfoque principal está en lograr la total extinción del fuego, para lo cual hay fuerzas en la zona que trabajan organizadas en grupos.

Ávalos Jorge destacó la orientación de los especialistas llegados desde México y Venezuela, quienes han brindado asesoría para controlar el desastre, iniciado el pasado viernes luego de que un rayo impactara un tanque con miles de galones de crudo en la refinería matancera.

Díaz-Canel confirma inicio de búsqueda de 14 desaparecidos en zona industrial de Matanzas

El gobernante Miguel Díaz-Canel confirmó el inició de la búsqueda de los restos de las 14 personas desaparecidas tras desatarse el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

"Vamos a entrar ahora al momento más difícil para encontrar los cadáveres de las personas fallecidas, que es un momento triste, doloroso, muy fuerte en lo sentimental, pero que hay que enfrentarlo también", dijo en medio de los cuestionamientos por enviar y exponer a jóvenes inexpertos a la zona de desastre.

Equipos de Medicina Legal en Matanzas identificarán cuerpos de fallecidos en el incendio

Los equipos de Medicina Legal de Matanzas dijeron que se preparan para iniciar el proceso de identificación de los cadáveres de 14 bomberos que fallecieron en el incendio.

El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, informó que las labores para el reconocimiento de los fallecidos en el siniestro se realizará en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

Hasta el momento, solo se han identificado los restos del bombero Juan Carlos Santana Garrido, natural de Cienfuegos, quien fue sepultado con honores el domingo. Las autoridades han reconocido oficialmente un muerto y 14 desaparecidos.

Ministra de CITMA sobre incendio en Matanzas: La contaminación ambiental ha disminuido

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Cuba, Elba Rosa Pérez Montoya, dijo que el monitoreo del aire muestra una disminución en la contaminación ambiental del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

La funcionaria participó este jueves en una reunión de chequeo con las autoridades cubanas y señaló que en las imágenes del radar se observa una disminución de la visibilidad del humo generado por el siniestro.

“El monitoreo del aire confirma que la contaminación ambiental ha disminuido. No hay evidencias de pacientes aquejados por las emanaciones del incendio”, dijo la ministra.

Aumenta número de hospitalizados por lesiones sufridas en incendio en Matanzas

A 23 subió la cifra de personas que han necesitado hospitalización por las lesiones sufridas en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Según información del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), hasta las 10:00 am de este jueves han sido atendidas 130 personas, (dos más que el día anterior) de las cuales 23 se encuentran ingresadas.

De los 23 hospitalizados (tres más que el miércoles), cuatro están en estado crítico, dos están graves y 17 se reportan de cuidado.

Fallece joven bombero cubano que estaba ingresado tras incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas

Entre los pacientes en estado crítico se encontraba el joven bombero cubano Elier Correa, quien falleció en la noche del miércoles a consecuencia de las graves quemaduras, según reportó el MINSAP.

"En la noche de ayer falleció el paciente de 24 años de edad que se encontraba inestable desde su ingreso. Lamentamos profundamente lo sucedido, llegue a todos los familiares y amigos nuestras condolencias", dice el parte del MINSAP que anunció el deceso del joven, quien a inicios de semana había sido reportado de grave estable con indicios de mejoría.

Medios oficialistas indican que el joven de 24 años "se encontraba en estado crítico extremo, con quemaduras incompatibles con la vida".

Socorristas rinden tributo frente a la casa de joven bombero desaparecido en incendio en Matanzas

El Grupo Especializado de Operación y Socorro (GEO) de la Cruz Roja de Matanzas improvisó este miércoles un pequeño homenaje junto a la casa de Fabián Naranjo Núñez, uno de los 14 jóvenes bomberos reportados oficialmente como desaparecidos en el incendio de Matanzas.

"De regreso a la escena del siniestro, hacemos un alto frente a la casa de Fabian, uno de los jóvenes bomberos caídos en la misión de sofocar este descomunal siniestro", indicó en Facebook una publicación de Esteban Grau, uno de los socorristas que han trabajado en el lugar del siniestro.

"El Grupo Geo de la Cruz Roja de Matanzas dedicó un minuto de silencio junto a su familia y vecinos, en homenaje a todos los bomberos caídos en este esfuerzo. Hoy será otro día de pelea por la vida", añadió.

Así vivieron bomberos de Cuba colapso del segundo tanque del incendio en Matanzas

Un vídeo en redes sociales muestra cómo un comando de Bomberos de Cuba vivió la estremecedora explosión del segundo tanque del incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

"Acérquense aquí. Hagan silencio y escúchenme bien. Calculen a la distancia que estamos nosotros ahora. Aquí no va a pasar ni pinga. Aquí donde estamos no va a pasar nada. Eso es combustible, vieron que acaba de explotar el tanque ese. No va a pasar nada. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la algarabía. Vamos a salir de aquí bien. Vamos a salir calmados. ¿Cuál es el problema?", dijo el Jefe del Comando.

En el vídeo se advierte la reacción natural de miedo que sentían los bomberos ante la explosión que habían acabado de presenciar. El Jefe del Comando, cuyo nombre no se ha revelado, hace un llamado a los hombres para reunirlos, les pide calma y les transmite seguridad.

Bombero sobre incendio en Matanzas: "A los muchachos de Cienfuegos y Varadero les explotó el tanque arriba"

También ha trascendido el testimonio de un bombero que participó en las labores de extinción del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, quien recordó los duros momentos que pasó en la madrugada del sábado pasado, justo antes de la explosión de un tanque que ocasionó la muerte de 15 personas.

"Estuvimos casi 24 horas sin saber de él. Por suerte, está en el Faustino, y está vivo, pero el resto de los muchachos, del Comando de Cienfuegos y de Varadero, que llegaban en ese momento, ese tanque les explotó a ellos arriba. De ellos, nadie... hasta ahora no tengo conocimiento de que alguien haya quedado vivo", lamentó Luis David Castillo Corrales, integrante del GEO.

¿Quiénes son los desaparecidos en incendio de Base de Supertanqueros en Matanzas?

A partir de reportes de familiares y amigos, y contactos con algunos familiares, CiberCuba identificó a 13 de los 14 desaparecidos mientras intentaban sofocar el incendio en la Base de Supertanqueros de la Zona Industrial en Matanzas el pasado sábado 6 de agosto.

Entre ellos, hay rescatistas profesionales, empleados de una empresa militar y conductores de pipas y jóvenes reclutas que cumplían su Servicio Militar obligatorio en el Comando 3 de bomberos del viejo aeropuerto de Varadero y en la terminal internacional "Juan Gualberto Gómez", cuyo equipo fue puesto en estado de máxima alerta, pero manteniendo el grueso en su base.

Además, se reportaron como desaparecidos cuatro trabajadores de empresas estatales entre los que estaban choferes de camiones cisterna que abastecían de agua a los rescatistas tras fallar el sistema de bombeo directo desde la bahía y empleados de una empresa militar, cuya identificación no fue facilitada por las fuentes. En total, hay ocho personas desaparecidas que, de haberse tomado las decisiones correctas y funcionado los sistemas de emergencias, nunca hubieran tenido que estar en el epicentro de tragedia que ha dejado dos muertos, más de un centenar de heridos e incalculables daños al medio ambiente.

Familiares de desaparecido en incendio de Matanzas: ¿Quién va a asumir la responsabilidad de llevar a esos niños allí?

Familiares de Fabián Naranjo Núñez, reportado como uno de los 14 bomberos desaparecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas han cuestionado quién se va a responsabilizar con la decisión de enviar a jóvenes sin experiencia a un siniestro de tal magnitud; al tiempo que subrayan que decir ahora que fueron valientes no va a aliviar el dolor de las familias.

"Responsabilizo en su totalidad a toda persona, jefe, autoridad que permitió que muchachos sin experiencia asistieran a un fuego de tal magnitud", escribió en Facebook Yarleny Horta, prima de Fabián Naranjo Núñez, joven que estaba cumpliendo con el Servicio Militar en el Comando de Bomberos del Aeropuerto Juan Gualberto Gómez, de Varadero.

Michel Rodríguez Román, otro de los jóvenes desaparecidos durante incendio en Matanzas

El joven de 20 años Michel Rodríguez Román ha sido identificado como uno de los 14 bomberos desaparecidos en el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

“Residente en Santa Cruz del Norte cumplía el Servicio Militar Activo en el Comando Número 3 y prestaba servicio en el siniestro de la base de supertanqueros de la hermana provincia de Matanzas”, escribió en Facebook este miércoles del comunicador oficialista Roberto Bruce Trujillo, quien lo definió como “uno de los héroes eternos de la patria”.

Tía de joven desaparecido en incendio de Matanzas: "Yo no te quiero héroe, mi niño"

Yunia Doval, la tía de Leo Alejandro Doval, uno de los desaparecidos durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, expresó su indignación por la muerte de su sobrino y explicó que el joven de apenas 19 años no tenía que haber sido enviado al lugar del siniestro.

"Yo no te quiero héroe, mi niño, te prefiero cobarde!", afirmó la mujer en un emotivo post de Facebook.

"Siempre admiré tus valores y sabemos tu familia que no eres de los que corren, sin imaginar que hoy, preferiría que hubieses huido. Sentiría igual orgullo si llegaras ahora diciendo que de repente te tornaste cobarde, rebelde, desafiante y te bajaste del camión de bomberos, porque en definitiva, tú no eres uno de ellos. Tú serías un neurocirujano!", expresó Doval.