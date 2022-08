Madre de joven detenido en Nuevitas pide a su hijo que sigua defendiendo a los niños

La oleada represiva desatada por las autoridades cubanas en el municipio camagüeyano de Nuevitas empieza a dejar testimonios desgarradores como el de la madre del joven Yasmani García Ramírez, detenido por salir a protestar en las calles y defender a menores de edad de la violencia policial.

Este sábado, fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía desataron la persecución a participantes en las protestas pacíficas contra los apagones en Nuevitas, ocurridas el jueves y viernes últimos.

Entre las acosadas, la joven que filmó las detenciones violentas y arbitrarias de la policía contra manifestantes durante la protesta, así como los golpes que propinaron los represores a niñas menores de edad, una de ellas de apenas 11 años.

En un video publicado en redes sociales, la madre de García Ramírez denunció que se encuentra detenido en la unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) del municipio Nuevitas, “porque sencillamente, de forma pacífica, salieron a reclamar sus derechos en la calle después de un apagón de 11 horas”.

“Mi hijo solo defiende a los niños, a esa juventud que, como él, tiene derechos. Los niños en este país no tienen leche a partir de los siete años y no encuentras un establecimiento donde puedas adquirir otro litro de leche para tu hijo”, afirmó.

Por ese motivo, indicó, “a los siete años dejan de desayunar”. Un paquete de café mezclado con semillas es lo único “que pueden consumir antes de ir a la escuela”, denunció.

En su descripción de la situación de la infancia y la juventud en Cuba, la madre se preguntó la razón por la cual las autoridades insisten en vender productos de primera necesidad en las tiendas de moneda libremente convertible (MLC), en la cual no se pagan la mayoría de los salarios de los trabajadores cubanos.

“Siempre hay una parte de la sociedad que ha sido beneficiada por ese dinero que entra desde afuera por personas que botamos de este país, que les dijimos lumpen y escoria, y que son quienes nos mantienen”, dijo, señalando la creciente desigualdad que aumenta la brecha de poder adquisitivo y oportunidades entre cubanos.

La juventud, según la madre de García Ramírez, solo está reclamando derechos, “a tener una vida sencilla, libre, honesta y a estudiar”. Ni siquiera esto último está garantizado por el Estado cubano, protestó.

“¿Cuántos problemas tenemos, que se los echamos a los demás? Son nuestros, el país tiene que resolverlos”, señaló la madre apuntando a la constante justificación del régimen cubano, que culpa al “bloqueo” estadounidense por los problemas que afectan a diario la vida de los cubanos.

Pero resolverlos con inteligencia y visión a largo plazo, “no como los centrales, que hubo que demolerlos”, dijo criticando el hundimiento de la industria azucarera cubana. “Así nos va a pasar con las termoeléctricas, que ya no dan más”, pronosticó al tiempo que se preguntaba cómo nadie pudo prever el deterioro generalizado en más de sesenta años del mismo gobierno.

“El embargo económico es una cosa, y el bloqueo es interno. Lo sabemos, que los problemas son nuestros. Y ese presidente que tenemos tiene que ser capaz de responderle a la juventud, de resolverles sus problemas y no de detenerlos, de meterlos presos, de humillarlos porque solo reclaman sus derechos”, expresó dirigiéndose al gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Me solidarizo con mi hijo y le digo que no actuó mal. Que siga defendiendo a sus niños, que siga defendiendo a esta juventud de forma pacífica, correcta, sin faltas de respeto. Pero este gobierno tiene que entender que el pueblo tiene derechos y necesidad de vivir mejor”, añadió la mujer subrayando las 11 horas de apagón que llevaron a los nueviteros a la calle y que tanta angustia y frustración provocan en Cuba entera, a pesar de la desigual repartición de los cortes eléctricos programados.

“Como madre reclamo la libertad de mi hijo y de los otros jóvenes que no violaron nada, que no ofendieron y que no rompieron nada”, concluyó la madre de García Ramírez, joven estudiante de Ciencias Informáticas arbitrariamente detenido por los represores en Nuevitas.

Mientras tanto, continúan los reportes en redes sociales que dan cuenta del incremento de la represión en esta ciudad camagüeyana, a la que según varios usuarios se estarían desplazando uniformados de distintos cuerpos del régimen para controlar la situación.

"En Nuevitas están denunciando la desaparición de uno de los detenidos de anoche: mi hermano José Armando Torrente. Le dieron golpes hasta quedar inconsciente. Se encuentra en la estación de policía de Nuevitas. Dicen que no esta ahí, pero es que está muy mal, desfigurado de tanto golpes. Dicen que lo enviaron para Camagüey y es mentira. Personas que trabajan allí se lo confirmaron a mi cuñada, que está ahí adentro, pero muy mal herido", denunció la usuaria identificada en Facebook como Idalmis Cuba.

Asimismo, reveló el nombre de una de las niñas que este viernes fueron golpeadas en un forcejeo con la policía. "La niña que le dieron golpes se llama Gerlin Torrente Echevarría (11 años). Viven en el edificio 38, apartamento 7, en Micro 2, Nuevitas", indicó. Esta redacción se puso en contacto con la denunciante, pero no ha obtenido respuesta a ninguna de las preguntas que se le envió.

CiberCuba tampoco pudo verificar la denuncia de familiares de Mayelín Rodríguez Prado, residente de Nuevitas, a la que según redes sociales detuvo este sábado la Seguridad del Estado.

"Este audio da cuentas de lo que está pasando en Nuevitas ahora. La gente se está preparando y organizando para resistir la violencia del régimen. Es un pueblo alzado. Escúchenlo. Cuba está en las calles y de qué manera. Daría lo que fuera por estar allí", expresó la activista Carolina Barrero vía Twitter, compartiendo el reporte de una vecina de la localidad en el que informa del incremento en ella de fuerzas represivas del régimen y de la voluntad de los nueviteros de resistir hasta que sean reconocidas sus demandas.