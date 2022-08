Youtuber cubana Dina Star en polémica por llamar pueblo a una ciudad de España

Dina Star Foto © Instagram de la youtuber

La youtuber cubana Dina Star está en el centro de la polémica en España por uno de sus últimos videos, en el que se refirió a la ciudad de Toledo como "un pueblo de Madrid".

"La idea era ir a un pueblo de Madrid y nos vamos para Toledo", dijo la infuencer al inicio de su video, en el que recoge las impresiones y experiencias de su visita.

Si bien la belleza de Toledo y su cercanía de Madrid lo convierten en un destino popular para quienes visitan la capital española, es una ciudad independiente y cargada de historia.

La manera en la que Dina se refirió en más de una ocasión a la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como "pueblo", desagradó a más de uno de los espectadores del video, que dejaron sus comentarios en su canal de YouTube.

"Toledo no es un pueblo, es una ciudad, y más importante de lo que te piensas. Muy antigua, ya existía asentamiento antes de la dominación romana, que la denominaron Toletum. Posteriormente fue capital del Reino Visigodo desde 549-725, que fue conquistada por los árabes. Durante siglos, convivieron en esa ciudad habitantes de las tres más importantes culturas de la época, la cristiana, la musulmana y la judía. Por lo cual, en toda la ciudad hay vestigios de las mismas y la llaman la Ciudad de las Tres Culturas", comentó un internauta.

"Lo que más me entristece y preocupa es el nivel educativo, cultural y social que estas personas que influyen muchísimo en otros jóvenes, tienen…", "Toledo no es un pueblo, es una de las ciudades más antiguas de la península", "Un poco de cultura y preparar lo que, se supone, es su trabajo, no le vendría mal", "Toledo no es un pueblo y tampoco está en Madrid", fueron otros comentarios.

También hubo quien cuestionó las elecciones de la youtuber durante su paseo turístico por Toledo, en el que prefirió actividades como la tirolina del Puente de San Martín antes de entrar a la Catedral.

Una de sus seguidoras cubanas intentó aplacar los ánimos y excusar a Dina con la explicación de que "para nosotros los cubanos desgraciadamente la ciudad o la capital es una porque vivimos en una isla y todo lo que no sea La Habana es un pueblo".

La noticia de su error con la ciudad de Toledo fue publicada incluso en el medio digital El Español, lo que generó aún más comentarios para la influencer. Dina se refirió a la polémica en sus historias de Instagram y, aunque pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos con su error, sí criticó a quienes la cuestionaron por preferir la tirolina antes de la catedral.

"¿También me van a decir qué tengo que hacer yo cuando voy a visitar una ciudad? Yo en mi canal de YouTube hablo de lo que me dé la gana, si quieren saber la historia de Toledo, van a Google", dijo.

La joven también se mostró impactada por la avalancha de comentarios que ha recibido en sus redes sociales y la magnitud que ha alcanzado el asunto y recalcó que en ningún momento habló mal de la ciudad ni ofendió a nadie.

