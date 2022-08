Actriz cubana Yailene Sierra sobre destierro a cineasta Lester Hamlet: “Hasta dónde van a llegar”

La actriz cubana Yailene Sierra condenó el destierro de 5 años que las autoridades cubanas impusieron al director de cine Lester Hamlet y se preguntó que “hasta dónde van a llegar”.

Impotenciaaaaaa!!!!!! Condeno rotundamente la decisión de no permitir el regreso a nuestro país de un artista honesto, de mi amigo Lester Hamlet Veira Rodríguez. No entiendo ni creo que alguien pueda encontrarle alguna justificación lógica a ésto. ¿¿¿¿Pero hasta dónde van a llegar???? Te quiero Lester. Vas a estar bien y vas a volver. No voy a permanecer callada ante tanta injusticia”, escribió la actriz en un post de Facebook donde incluyo una foto suya con el cineasta.

Sierra reaccionó a la denuncia hecha por Hamlet en la tarde de este miércoles. El director de cine y televisión afirmó que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC) lo sancionó a cinco años sin poder ingresar al país.

“Destierro de la ínsula. Antier por la mañana recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado a la isla en tiempo -un tiempo determinado por ellos- se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años”, expuso este miércoles el realizador audiovisual en su perfil de Facebook.

Comentó, además, que “se me enredaron los pensamientos ante la arbitrariedad de la llamada sanción que en realidad es un destierro anunciado”.

También, aseguró, que él sabe que “no quieren en casa a quienes tengamos ideas diferentes en lo que respecta a libertad y patria. Ya lo sé y lo he visto en muchas ausencias impuestas. Ya sé, además, que se sienten los dueños de tu vida”.

“A partir de la conciencia de ser "distinto" a ese proyecto, acepto con honra el regalo y me aventuro a reiniciar mi vida en otro lugar, a mis 51 años, lleno de ilusiones nuevas y bajo el impacto de conocer el destierro en primera persona”, sostuvo el reconocido director de cine y televisión.

Asimismo, comentó, que “sólo deseo agradecer la oportunidad a la que me obligan, aun cuando no era un plan en mi cabeza, sobre todo por los vínculos afectivos que me unen a ese espacio del que ahora no me permiten formar parte. Gracias”.

Apuntó, también, que “esa sociedad quebrada continúa su camino hacia la mediocridad más absoluta. Qué triste no poder ser testigo directo de su inminente fin. Hubiera querido verlo, experimentar junto a mis coterráneos la alegría de saberse libres”.

“Nada puedo hacer. Me tocará también a mí estar lejos, con una libertad adelantada que enamora y seduce. Todos sabemos ya que antes, mucho antes de 5 años, toda esa estupidez que acompaña a la dictadura habrá desaparecido. No tengo la menor duda”, argumentó el artista cubano.

Dijo, además, que “amparado en la felicidad de ser libre, y continuando del lado de tantos que sí representan la verdad, también yo anuncio al mundo mi satisfacción por haber podido hacer lo correcto, filmar la verdad y haberme comprometido con el fin de la historia de aquella enferma ilusión”.

Por último, recordó los versos de un poema sobre el destierro en el que se cantaba: “Adiós patria feliz, edén querido…”.

“Ahora, que dejamos atrás una patria infeliz y un edén que solo existe en la mentira, la distancia será mi nueva perspectiva para seguir mirando a Cuba. Con mi verdad, avanzo. Viva Cuba libre!”, concluyó en su mensaje.

La denuncia hecha por Hamlet ha provocado la solidaridad general e inmediata del campo intelectual cubano dentro de la Isla y en la diáspora, a un punto en que las autoridades cubanas se han visto obligados a pronunciarse y, según parece, rectificar por esta vez la violación de derechos sobre el artista.

“Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error. Lo rectificaremos y haremos los análisis correspondientes”, escribió en un tuit reciente el ministro de cultura Alpidio Alonso.

Muchos de los comentarios al tuit de Alonso celebran esta rectificación en el caso de Hamlet, a la vez que lamentan que este “derecho constitucional” sea violado a discreción por el régimen y usado como arma de discriminación contra artistas críticos, disidente y activistas.

“Sí, el mismo derecho constitucional que tuvo Celia Cruz, que ni para enterrar a su madre le permitieron reingresar a su propia patria. Ahora mándense a correr con Lester, y traten de tapar la letra, que nunca se esperaron la marea de apoyo al artista y repudio a la dictadura”, comentó un usuario.