Roberto Carcassés sobre juicio de Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero: “Deben estar libres”

Roberto Carcassés, destacado músico y compositor cubano. Foto © Facebook / Roberto Carcasses Interactivo

El destacado músico y compositor cubano Roberto Carcassés se pronunció sobre el juicio que se celebra este lunes y el martes en La Habana contra sus colegas, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo.

“El juicio a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo se está celebrando a cuatro cuadras de mi casa”, dijo Carcassés y recreó la conversación que dijo haber tenido con un oficial sin identificación que trataba de cortarle el paso al músico para que no se acercara al Tribunal.

“Hace un rato pasé por ahí y cuando traté de acercarme se me paró un muchacho negro de ojos expresivos delante y me preguntó: ‘¿usted?’ ¿Usted qué?, le dije. ‘¿Qué hace por aquí? ¿Quién es usted?’, me preguntó. ¿Quién es usted? le pregunté. ‘Yo soy un oficial y por aquí está el acceso restringido’”, cuenta Carcassés.

Tras pedirle un documento que lo identificara debidamente como oficial -y que el agente anónimo nunca presentó- el también director musical cuestionó al vigilante sobre la impartición de justicia y los derechos en Cuba a raíz del proceso judicial que tenía lugar a solo unos metros.

“Le dije que él debía identificarse si quería saber quién yo era y hacerme preguntas. Él asintió, pero no se identificó. ¿Usted está de acuerdo con que Maykel y Luis estén presos?, le pregunté. ‘Eso lo decidirá el tribunal, me respondió’. Sí, pero ¿cuál es su opinión?, le pregunté. Me repitió lo del tribunal”, continuó.

Seguidamente, el director de Interactivo le compartió al oficial que Maykel y Luis Manuel “deben estar libres”, a lo que su contraparte replicó que tenía derecho pensar de esa manera.

“Ojalá fuera así, pero hay personas que son reprimidas por expresar su opinión”, ripostó Carcassés en claro cuestionamiento a la represión que impera en la isla y que el oficial pareció aceptar. “Asintió y me dijo algo así como que, él me entendía, pero no podía hacer nada”, agregó el músico.

El autor de “No hay quién me pare”, tema musical en apoyo a la marcha pacífica del 15N, y que ha sido un crítico molesto para el gobierno cubano, dio su nombre al oficial y le dijo que vivía cerca de allí.

“Me repitió que estaba en mi derecho de circular por la vía y a tener mi opinión, le repetí lo mismo sobre la represión, y también que tenía una expresión bonita en sus ojos y que ojalá nos encontrásemos pronto todos en una Cuba de todos. No me respondió, su mirada sí. Parecía decir: qué lindo sería, pero lo veo difícil”, intuyó.

“Luego se alejó cuando un oficial que parecía superior se nos acercó. Me quedé mirando un rato a unos diplomáticos que exigían a unos funcionarios entrar al juicio, a lo que estos les replicaban que no iba a ser posible. Entonces, me fui caminando”, culminó el popular

En efecto, diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia esperaban en las afueras del Tribunal, de acuerdo a la Agencia de Noticias EFE que entrevistó a uno de ellos: “Hicimos un pedido oficial en nombre de la Unión Europea, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta”, dijo el funcionario.

Tampoco fue permitida la presencia de prensa acreditada ni ONGs. “Solo algunos de los familiares pudieron atravesar el estricto cordón policial impuesto alrededor del Tribunal de Marianao” donde se celebra la vista oral, precisó EFE.

Otero y Castillo, con peticiones fiscales de siete y 10 años de privación de libertad, respectivamente, llevan en prisión provisional desde julio, en el caso del primero, y mayo de 2021. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como gobiernos extranjeros y activistas cubanos han exigido su liberación inmediata. Este lunes y martes se estarán celebrando concentraciones simbólicas en varias ciudades del mundo para protestar en contra de su situación legal.

Asimismo, en La Habana varios amigos, periodistas y activistas de ambos presos políticos amanecieron sitiados en sus casas o fueron detenidos al intentar salir. Entre ellos, Boris González Arenas, Luz Escobar, Camila Acosta, María Matienzo y Daniel Triana.