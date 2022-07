Adolescente del 11J Jonathan Torres cumple años hospitalizado por hepatitis contraída en prisión

Bárbara Farrat y su hijo Jonathan Torres Foto © Facebook/Bárbara Farrat Guillén

El adolescente del 11J Jonathan Torres Farrat cumplió 18 años este lunes hospitalizado por una hepatitis contraída en prisión, según denunció en redes su madre, la activista Bárbara Farrat Guillén.

“Buenas familia, un día como hoy, pero del 2004, nació el gran amor de mi vida, un muchacho que exactamente hoy cumple UN año de demostrarme que también es un valiente guerrero”, dijo este lunes en Facebook la activista.

También denunció que su hijo Jonathan se encuentra hospitalizado en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, de La Habana, porque está padeciendo una hepatitis, que según refiere, la adquirió mientras estuvo preso por haber participado en las manifestaciones del 11J en la capital de la isla.

“No es que yo quiero echarle la culpa de todo a la dictadura, AUNQUE LA TIENEN. Ya que me explicaron que se puede encubar de tres a cuatro meses, por eso es que los culpo directamente a ellos”, dijo en una publicación en la que compartió una foto de su hijo hospitalizado.

En un directa de este lunes en Facebook, Farrat Guillén denunció directamente a agentes de la Seguridad que la tienen sitiada en el hospital donde se encuentra desde el viernes último.

“No me van a sacar por el techo, de contra que tengo a mi hijo enfermo, hoy en su cumpleaños, ya ustedes no celebran el 26 de julio, ustedes tiemblan, celebran por el 11 de julio, que ya para mi es más que un placer inmenso, no le voy a dar el gusto a ninguna come… que me saque del paso”, dijo en la directa de esta jornada.

Bárbara Farrat comentó que ya el 26 de Julio no va a existir más, “porque todos esos niños, todos los que están presos, hicieron historia, a partir de ahora ustedes van a vivir para el 11 de julio, porque el pueblo hizo historia y ese es el único consuelo que me da”.

Captura Facebook/Bárbara Ferrat Guillén

También, apuntó, que el pueblo se está “virando”, que están cansado de “tanta miseria, tanta hambre”.

“Ya hasta las madres se les están revirando, el pueblo está despertando. Yo ya sé que ahora ustedes ya no celebran más el 26 de julio, ustedes se movilizan para el 11 de julio, que se hizo historia y esto no ha acabado aquí, porque en vez de suavizar, reprimen más al pueblo y si no es cierto por qué un hospital pediátrico tiene que estar lleno de la Seguridad del Estado, cuando un niño está tirado en una cama”, comentó, además.

En su directa, La activista reiteró el pedido de libertad para todos los presos del 11J y todos los presos políticos de la isla, además de expresarle directamente al gobernante Díaz-Canel que el pueblo no lo quiere y que basta ya de represión, que tiene a las madres sitiadas en sus casas solo por reclamar la libertad de sus hijos.

Jonathan fue excarcelado a finales de mayo último, tras más de nueve meses preso por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en La Habana.

“Se pudo”, dijo entre lágrimas la madre del menor, Bárbara Farrat Guillén, al confirmar la noticia a CiberCuba.

“Acabo de recoger a mi hijo Jonathan Torres Farrat, de la noche a la mañana le pusieron una fianza. Están enviando a todos a casa”, dijo Farrat Guillén, quien ha movido cielo y tierra para que a su hijo le sea devuelta su libertad.

La madre agradeció a quienes la ayudaron para reunir el dinero con el que pudo visitar a Jonathan, uno de los menores cubanos presos luego del 11 de julio, además de referir que han sido unos meses bastante difíciles, pero que no perdía las esperanzas de que Jonathan pueda estar libre para celebrar el Día de los Padres junto a su hijo de siete meses.

Asimismo, reiteró su compromiso de seguir denunciando los desmanes de la dictadura en las redes sociales, aunque su hijo obtuviera la libertad.

Farrat Guillén, quien es paciente de VIH, denunció además que está enferma de los riñones y el esfuerzo físico que conlleva cargar las jabas que le lleva a su hijo a prisión le provocó fiebre. La activista agradeció entonces a todos los que se preocupan por el caso de Jonathan y ratificó su pedido de libertad para los presos políticos en Cuba.

La Fiscalía de La Habana solicitó 8 años de prisión en marzo para el joven preso político, quien fuera detenido desde el 13 de agosto último por participar en las manifestaciones ocurridas en el municipio Diez de Octubre, uno de los sitios donde se reportó mayor represión policial a civiles e, incluso, el uso de armas de fuego.

En abril, Farrat Guillén, uno de los rostros más visibles de las madres de los presos del 11J, denunció que a Jonathan las autoridades de prisión le impedían recibir atención médica por un esguince en el pie derecho.

La cubana, quien se declaró activista de derechos humanos luego de la injusta detención de Jonathan, ha recibido el acoso constante de la Seguridad del Estado debido a la visibilidad que ha alcanzado en las redes sociales su campaña por la liberación de su hijo.

A mediados del mes anterior, también denunció que la policía política la mantenía sitiada en su casa y la amenazó con procesarla por desacato debido a su activismo en favor de los presos políticos.